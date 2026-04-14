ЄС висунув 27 умов Мадяру в обмін на розморожування 35 млрд євро для Угорщини

Після перемоги лідера партії “Тиса” Петера Мадяра на виборах Угорщина зможе розблокувати фінансування Європейського Союзу, заморожене через протистояння між Брюсселем та чинним угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном. Але для цього треба буде виконати 27 умов.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Загалом у фондах ЄС заморожено 35 мільярдів євро для Угорщини. За словами речника Єврокомісії, до них належить майже 18 мільярдів, заблокованих через порушення верховенства права в Угорщині, підвищені корупційні ризики та підрив незалежності судової влади.

Також ЄС "заморозив" 16 млрд євро оборонного кредиту для Угорщини через блокування коштів для України.

ЄС висунув Мадяру 27 умов

Щоб розблокувати кошти, Угорщині потрібно буде виконати 27 умов. За інформацією видання, серед них – розблокування кредиту Україні в 90 млрд євро та зняття вето на пакет санкцій проти Москви. Також до списку входять антикорупційні перевірки та скасування рішень епохи Орбана, визнаних такими, що порушують правила ЄС, починаючи від поводження з особами, які шукають притулку, і закінчуючи забезпеченням академічної свободи.

Представники Єврокомісії також очікують якнайшвидших переговорів з Мадяром та його командою щодо врегулювання тупикової ситуації, що виникла через відмову Угорщини дотримуватися рішення Європейського суду, який визнав будапештське законодавство про надання притулку порушенням правил ЄС.

Ця суперечка обходиться Угорщині у щоденний штраф у розмірі 1 млн євро, який у результаті досяг майже 900 млн євро і який Брюссель віднімає з частки країни в бюджеті ЄС.

«Ми маємо багато важелів впливу. Тиск чиниться на Мадяра, і я думаю, він хоче досягти результатів якнайшвидше», – сказав представник ЄС.

Вибори в Угорщині

12 квітня в Угорщині пройшли парламентські вибори, де партія "Фідес" чинного прем'єр-міністра Віктора Орбана, яка перебуває при владі останні 16 років, програла опозиційній "Тисі" Петера Мадяра.

В Угорщині главу уряду обирає парламент за пропозицією президента і зазвичай ним стає лідер партії, що перемогла на парламентських виборах.

Згідно підрахунку, "Тиса" здобуває конституційну більшість й зможе змінювати конституцію Угорщини та провідні закони.

Мадяр – колишній член партії "Фідес" Орбана, працював у Брюсселі та був пов’язаний із владною системою, але згодом вийшов із партії, назвавши її корумпованою. Очолювана ним партія "Тиса" була неактивною до 2024 року й дуже швидко стала головною опозиційною силою, а тепер – переможцем виборів.

Мадьяр заявив, що його перша закордонна поїздка буде до Варшави та Відня, після чого він вирушить до Брюсселя.

Також майбутній прем’єр-міністр Угорщини натякнув, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене.