ЕС выдвинул 27 условий Мадяру в обмен на размораживание 35 млрд евро для Венгрии

Петер Мадяр
Петер Мадяр. Фото: facebook.com/peter.magyar.102

После победы лидера партии Тиса Петера Мадяра на выборах Венгрия сможет разблокировать финансирование Европейского Союза, замороженное из-за противостояния между Брюсселем и действующим венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Но для этого нужно будет выполнить 27 условий.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает   Financial Times.

В фондах ЕС заморожено 35 миллиардов евро для Венгрии. По словам пресс-секретаря Еврокомиссии, к ним относится почти 18 миллиардов, заблокированных из-за нарушения верховенства права в Венгрии, повышены коррупционные риски и подрыв независимости судебной власти.

Также ЕС "заморозил" 16 млрд евро оборонного кредита для Венгрии из-за блокирования средств для Украины.

ЕС выдвинул Мадяру 27 условий

Чтобы разблокировать деньги, Венгрии нужно будет выполнить 27 условий. По информации издания, среди них разблокирование кредита Украине в 90 млрд евро и снятие вето на пакет санкций против Москвы. Также в список входят антикоррупционные проверки и отмена решений эпохи Орбана, признанных нарушающими правила ЕС, начиная от обращения с лицами, которые ищут убежища, и заканчивая обеспечением академической свободы.

Представители Еврокомиссии также ожидают скорейших переговоров с Мадяром и его командой по урегулированию тупиковой ситуации, возникшей из-за отказа Венгрии придерживаться решения Европейского суда, признавшего будапештское законодательство о предоставлении убежища нарушением правил ЕС.

Этот спор обходится Венгрии в ежедневный штраф в размере 1 млн. евро, который в итоге достиг почти 900 млн. евро и который Брюссель вычитает из доли страны в бюджете ЕС.

«У нас есть много рычагов влияния. Давление оказывается на Мадяра, и я думаю, оно хочет достичь результатов как можно быстрее», – сказал представитель ЕС.

Выборы в Венгрии

12 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, где находящаяся у власти последние 16 лет партия "Фидес" действующего премьер-министра Виктора Орбана проиграла оппозиционной   "Тысе" Петера Мадяра.

В Венгрии главу правительства избирает парламент по предложению президента и обычно им становится лидер победившей на парламентских выборах партии.

Согласно подсчету, "Тиса" обретает конституционное большинство и сможет изменять конституцию Венгрии и ведущие законы.

Мадяр – бывший член партии "Фидес" Орбана, работал в Брюсселе и был связан с системой власти, но впоследствии вышел из партии, назвав ее коррумпированной. Возглавляемая им партия "Тиса" была неактивна до 2024 года и очень быстро стала главной оппозиционной силой, а теперь – победителем выборов.

Мадьяр заявил, что его первая заграничная поездка будет в Варшаву и Вену, после чего он отправится в Брюссель.

Также будущий премьер-министр Венгрии намекнул, что не будет блокировать кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро, поскольку решение уже принято.

Светлана Манько