Акції Netflix впали після обережних прогнозів та оголошення про викуп на $25 млрд

Акції Netflix впали після обережних прогнозів та оголошення про викуп на $25 млрд / Unsplash

Вартість акцій стрімінгового гіганта Netflix (NFLX) знизилася на 5,7% після оприлюднення фінансового звіту. Хоча результати першого кварталу 2026 року були кращими, ніж очікували аналітики, компанія дала стриманий прогноз на наступні місяці, що розчарувало інвесторів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Yahoo Finance.

Окрім фінансових показників, компанія офіційно оголосила про запуск масштабної програми зворотного викупу власних акцій на суму $25 млрд. Також стало відомо? oj співзасновник Netflix Рід Гастінгс планує залишити раду директорів вже у червні цього року.

Від підписок до монетизації бази: деталі нової стратегії

Експерти ринку зазначають, що ці кроки підкреслюють остаточний перехід Netflix від стратегії "зростання будь-якою ціною" до монетизації вже сформованої величезної аудиторії. У той час як конкуренти, зокрема Disney, демонструють зростання прибутковості своїх стрімінгових підрозділів, Netflix зосереджується на підвищенні ефективності капіталу.

Ключові напрямки, на які звертають увагу інвестори:

  • Рекламна модель та ціноутворення: компанія робить ставку на те, що доходи від реклами та поступове підвищення вартості тарифних планів зможуть компенсувати сповільнення темпів приросту нових підписників.
  • Ефективність витрат на контент: на тлі зростання вартості виробництва нових шоу, Netflix планує ретельніше відбирати проєкти, щоб підтримувати здорову маржу прибутку.
  • Повернення капіталу інвесторам: авторизація викупу акцій на $25 млрд свідчить про пріоритетність виплат акціонерам у період, коли залучення нових користувачів стає все складнішим.

За прогнозами аналітиків, до 2028 року виручка Netflix може сягнути $59,4 млрд, а чистий прибуток — $17,7 млрд. Для досягнення цих цілей компанії необхідно забезпечити щорічне зростання доходів на рівні 12,5%.

Ризики та очікування аналітиків

Головним ризиком для компанії залишається можливий опір аудиторії подальшому підвищенню цін та посилення конкуренції. Деякі найбільш оптимістичні аналітики прогнозують дохід на рівні $68,7 млрд до 2029 року, проте цей сценарій критично залежить від того, наскільки швидко зростатиме рекламний сегмент Netflix. Поки що ринок оцінює справедливу вартість акцій компанії з потенціалом зростання близько 28% від поточних рівнів, попри короткострокове падіння.

Нагадаємо, Netflix втратив до $23 млрд ринкової вартості за день після новини про відставку співзасновника. Рішення Ріда Гастінгса відійти від управління компанією спричинило падіння капіталізації на 9%, що продемонструвало надзвичайну чутливість інвесторів до змін у лідерстві медіагіганта.

Автор:
Максим Кольц