Акции Netflix упали после осторожных прогнозов и объявления о выкупе на $25 млрд.

Стоимость акций стримингового гиганта Netflix (NFLX) снизилась на 5,7% после публикации финансового отчета. Хотя результаты первого квартала 2026 года были лучше, чем ожидали аналитики, компания дала сдержанный прогноз на следующие месяцы, что разочаровало инвесторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Yahoo Finance.

Кроме финансовых показателей компания официально объявила о запуске масштабной программы обратного выкупа собственных акций на сумму $25 млрд. Также стало известно? oj соучредитель Netflix Рид Гастингс планирует оставить совет директоров уже в июне этого года.

От подписок к монетизации базы: детали новой стратегии

Эксперты рынка отмечают, что эти шаги подчеркивают окончательный переход Netflix от стратегии "возрастания любой ценой" к монетизации уже сложившейся огромной аудитории. В то время как конкуренты, в частности Disney, демонстрирующие рост доходности своих стриминговых подразделений, Netflix сосредотачивается на повышении эффективности капитала.

Ключевые направления, на которые обращают внимание инвесторы:

Рекламная модель и ценообразование: компания делает ставку на то, что доходы от рекламы и постепенное повышение стоимости тарифных планов могут компенсировать замедление темпов прироста новых подписчиков.

Эффективность затрат на контент: на фоне роста стоимости производства новых шоу, Netflix планирует более тщательно отбирать проекты, чтобы поддерживать здоровую маржу прибыли.

Возврат капитала инвесторам: авторизация выкупа акций на $25 млрд свидетельствует о приоритетности выплат акционерам в период, когда привлечение новых пользователей становится все сложнее.

По прогнозам аналитиков, к 2028 году выручка Netflix может составить $59,4 млрд, а чистая прибыль — $17,7 млрд. Для достижения этих целей компании необходимо обеспечить ежегодный рост доходов на уровне 12,5%.

Риски и ожидания аналитиков

Главным риском для компании остается сопротивление аудитории дальнейшему повышению цен и усилению конкуренции. Некоторые наиболее оптимистичные аналитики прогнозируют доход на уровне $68,7 млрд к 2029 году, однако этот сценарий критически зависит от того, насколько будет быстро расти рекламный сегмент Netflix. Пока что рынок оценивает справедливую стоимость акций компании с потенциалом роста около 28% от текущих уровней, несмотря на краткосрочное падение.

Напомним, Netflix потерял до $23 млрд рыночной стоимости за день после новости об отставке соучредителя. Решение Рида Гастингса отойти от управления компанией повлекло за собой падение капитализации на 9%, что продемонстрировало чрезвычайную чувствительность инвесторов к изменениям в лидерстве медиагиганта.