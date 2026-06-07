В Олександрії продають логістичну компанію, що перевозила до 1 млн тонн зерна: яка ціна

В Олександрії Кіровоградської області виставили на продаж діючу аграрно-логістичну компанію з багаторічним досвідом роботи на ринку зернових перевезень. До складу активу входять власний автопарк, виробничо-логістична база площею понад 8 гектарів та інфраструктура для обслуговування вантажного транспорту. Вартість бізнесу оцінюється у 2,65 млн доларів.

Як пише Delo.ua, про це інформує Іnventure.

Продаж бізнесу зернової логістики

До складу пропозиції входить транспортна компанія з багаторічним досвідом роботи на ринку зернової логістики, власний автопарк, а також автобаза площею понад 8 гектарів із розвиненою інфраструктурою для обслуговування вантажного транспорту.

Об’єкт розташований у центральній частині України, в одному з ключових аграрних регіонів. Локація забезпечує зручний доступ до елеваторів, агропідприємств і фермерських господарств, а також до портових напрямків на відстані близько 270–340 км.

Крім того, у радіусі 150–200 км розташовані п’ять маслоекстракційних заводів. Компанія працює на ринку з 2002 року та до 2022 року входила до числа помітних гравців аграрної логістики центральної України. У цей період вона забезпечувала перевезення до 1 млн тонн вантажів на рік.

Транспортний парк підприємства налічує понад 40 автопоїздів, включаючи напівпричепи та зчепки. Автопарк сформований із вантажних автомобілів іноземних виробників Scania та MAN. У пікові періоди компанія управляла парком до 120 автопоїздів з урахуванням залученого транспорту.

До складу активу також входить автобаза загальною площею понад 8 гектарів, що перебуває у приватній власності. Інфраструктура включає адміністративну будівлю площею 768 кв. м, ремонтні цехи та бокси для техніки площею 3 403 кв. м і 3 538 кв. м, автомийку площею 122 кв. м, власну заправну станцію, систему водозабезпечення та стабільне електропостачання, зокрема від залізничної інфраструктури.

Окрім перевезення аграрної продукції, компанія має досвід транспортування цистерн, контейнерів, палет, продуктів харчування та генеральних вантажів. Наявна інфраструктура дозволяє використовувати актив не лише як транспортну базу, а й як платформу для розвитку логістичного, сервісного, виробничого або переробного бізнесу.

У період воєнної трансформації ринку компанія зберегла корпоративну структуру, ключові активи, транспортний потенціал та операційну готовність. Потенційний покупець може використати комплекс для відновлення зернової логістики, масштабування транспортного бізнесу або створення регіонального логістичного чи виробничого хабу.

Нагадаємо, Фонд державного майна оприлюднив графік підготовки до приватизації семи пріоритетних активів і родовищ корисних копалин на 2026 рік. До переліку увійшли Одеський припортовий завод, Миколаївський глиноземний завод, Демурінський ГЗК та інші активи, частина з яких була стягнута у підсанкційних власників.