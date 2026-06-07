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В Александрии продают логистическую компанию, перевозившую до 1 млн тонн зерна: какая цена

бизнес
На рынке появился крупный логистический актив в сфере агроперевозок / Правительственный портал

В Александрии Кировоградской области была выставлена на продажу действующая аграрно-логистическая компания с многолетним опытом работы на рынке зерновых перевозок. В состав актива входят собственный автопарк, производственно-логистическая база площадью более 8 гектаров и инфраструктура обслуживания грузового транспорта. Стоимость бизнеса оценивается в 2,65 млн. долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Продажа бизнеса зерновой логистики

В состав предложения входит транспортная компания с многолетним опытом работы на рынке зерновой логистики, собственный автопарк, а также автобаза площадью более 8 гектаров с развитой инфраструктурой для обслуживания грузового транспорта.

Объект находится в центральной части Украины, в одном из ключевых аграрных регионов. Локация обеспечивает удобный доступ к элеваторам, агропредприятиям и фермерским хозяйствам, а также к портовым направлениям на расстоянии около 270-340 км.

Кроме того, в радиусе 150-200 км расположены пять маслоэкстракционных заводов. Компания работает на рынке с 2002 года и по 2022 год входила в число заметных игроков аграрной логистики центральной Украины. В этот период она обеспечивала перевозку до 1 млн тонн грузов в год.

Транспортный парк предприятия насчитывает более 40 автопоездов, включая полуприцепы и сцепки. Автопарк сформирован из грузовых автомобилей иностранных производителей Scania и MAN. В пиковые периоды компания управляла парком до 120 автопоездов с учетом привлеченного транспорта.

В состав актива также входит автобаза общей площадью более 8 гектаров, которая находится в частной собственности. Инфраструктура включает административное здание площадью 768 кв. м, ремонтные цеха и боксы для техники площадью 3403 кв. м и 3538 кв. м, автомойку площадью 122 кв. м, собственная заправочная станция, система водообеспечения и стабильное электроснабжение, в частности от железнодорожной инфраструктуры.

Кроме перевозки аграрной продукции, компания имеет опыт транспортировки цистерн, контейнеров, паллет, продуктов питания и генеральных грузов. Инфраструктура позволяет использовать актив не только как транспортную базу, но и как платформу для развития логистического, сервисного, производственного или перерабатывающего бизнеса.

В период военной трансформации рынка компания сохранила корпоративную структуру, ключевые активы, транспортный потенциал и операционную готовность. Потенциальный покупатель может использовать комплекс для восстановления зерновой логистики, масштабирования транспортного бизнеса или создания регионального производственного или логистического хаба.

Напомним, Фонд государственного имущества обнародовал график подготовки к приватизации семи приоритетных активов и месторождений полезных ископаемых на 2026 год. В список вошли Одесский припортовый завод, Николаевский глиноземный завод, Демуринский ГОК и другие активы, часть из которых была взыскана у подсанкционных владельцев.

Автор:
Ольга Опенько