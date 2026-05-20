Украина расширяет цифровую верификацию происхождения товаров на таможне

Модератор и партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Елена Омельченко и заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Владислав Суворов / Delo.ua

После полномасштабного вторжения Украина перестроила логистику и систему контроля внешней торговли, в частности, усилила мониторинг импортных операций и борьбу с обходом торговых ограничений.

Об этом заявил заместитель председателя Государственной таможенной службы Украины Владислав Суворов в ходе специального доклада на конференции "Торговые войны: искусство защиты-2026", организованной юридической фирмой "Ильяшев и Партнеры" при поддержке компании DONE.

По его словам, одним из ключевых направлений работы таможни — усиление контроля за происхождением товаров и развитие цифровых инструментов верификации сертификатов.

В частности, в Украине уже используется электронная система проверки сертификатов происхождения с QR-кодами, позволяющая таможенным органам в режиме реального времени проверять, кому и на какую продукцию был выдан документ.

"Любое должностное лицо таможни может в онлайн-режиме проверить сертификат, его происхождение и параметры товара без дополнительных процедур валидации", — отметил Суворов.

В то же время, по словам представителя таможни, на практике остаются вызовы, связанные с проверкой товаров из третьих стран и ограниченным международным обменом данными.

Отдельное внимание он обратил и на борьбу с обходом антидемпинговых пошлин, в том числе через транзитные страны. Так, Украина уже инициировала первые кейсы применения таких механизмов защиты, включая расследования схем поставки через третьи страны.

В ДМС отмечают, что в дальнейшем фокус будет смещаться на цифровизацию контроля и расширение инструментов проверки происхождения товаров в международной торговле.

Автор:
Наталья Таранова