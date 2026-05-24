Производители овощей выступили против пересмотра пошлин на импорт из Турции

Представители украинской тепличной отрасли призвали Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства не отменять и не приостанавливать антидемпинговые пошлины на импорт огурцов и помидоров из Турции.

Как сообщает Delo.ua, об этом во время пресс-конференции в "Укринформе" заявили представители отрасли и профильные эксперты.

По словам эксперта Анжелы Махиновой, антидемпинговые меры являются распространенной международной практикой защиты национальных производителей и широко применяются в США, странах Европейского Союза и Турции.

Украина ввела соответствующие ограничения в июле 2025 г. после 15-месячного расследования, которое установило факты демпинга и негативное влияние на отечественных производителей.

Участники рынка отмечают, что турецкая продукция занимает значительную часть украинского рынка. Около половины потребляемых в Украине огурцов и помидоров поступают из Турции. В структуре импорта доля турецких поставщиков составляет около 90% в сегменте огурцов и 75% в сегменте помидоров.

Представитель Уманского тепличного комбината Роман Гордий сообщил, что в 2025 году и в первом квартале 2026 года предприятия отрасли инвестировали более 30 млн долларов, уплатили 600 млн грн налогов и обеспечили около 1500 рабочих мест.

По словам представителей отрасли, антидемпинговые меры были введены только в прошлом году, поэтому для достижения ощутимого эффекта нужно время. Производители считают, что сохранность пошлин поможет возобновить производство и укрепить позиции украинских тепличных хозяйств.

Добавим, на старте лета цены на овощи борщового набора в Украине ожидаются близкими к прошлогодним. Однако в конце сезона овощи могут подешеветь не столь существенно, как в прошлом году, поэтому средние цены останутся на 5-15% выше.