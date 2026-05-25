Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,26

+0,03

EUR

51,33

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,10

44,00

EUR

51,65

51,45

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Польща обіцяє вирішити конфлікт щодо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові

сміттєпереробний завод у Львові
Львів розірвав контракт з польським підрядником щодо будівництва сміттєпереробного заводу / Львівська міська рада

Проблемна ситуація між міською владою Львова і польською компанією Control Process S.A., з якою розірвали контракт на будівництво сміттєпереробного заводу, незабаром буде вирішена.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманьський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми говорили про не дуже гарну ситуацію, яка склалася у Львові і була пов’язана з будівництвом сміттєпереробного заводу, оскільки це була дуже велика інвестиція. Ми знаємо, що з цим інвестиційним проєктом склалися великі проблеми. Я думаю, що незабаром ця проблема буде вирішена", – наголосив польський урядовець.

Він розповів, що обговорював це питання також з міністром економіки, довкілля та сільського господарства України Олексієм Соболевим.

Доманьський підкреслив, що Польща має дбати про інтереси польських фірм.

"І мені приємно, що українська сторона з розумінням поставилася до цієї ситуації, і що польська сторона також хоче вирішити це проблемне питання", – зазначив Доманьський.

Він додав, що це також прописано в протоколі 11-го засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Доманський зауважив, що між Україною та Польщею є сотні успішних кейсів співпраці, і не можна щоб одна неприємна ситуація впливала на співпрацю.

Раніше в уряді  Польщі назвали розірвання контракту із польською фірмою "недружнім кроком", який "негативно впливає на польсько-українські відносини.

Скандальний підрядник

 У березні Львівська міськрада оголосила про розрив контракту з польським підрядником Control Process S.A. на будівництво довгоочікуваного сміттєпереробного заводу у Львові.

Проєкт, що реалізується із залученням грантів та кредитів ЄБРР, мав бути давно завершений, однак завод досі не введений в експлуатацію.

"Компанія Control Process S.A. має подібну проблематику з будівництвом об’єктів, за які відповідає, і в Польщі. Із цією компанією розірвано контракт через затримку й помилки в проєктуванні в місті Стараховіце (Польща). Також договір розірвали через незадовільний прогрес робіт у місті Ловіч, а також розірвано контракт через системне невиконання графіків у місті Яроцін. Тож це не унікальна ситуація у Львові", — заявили в міськраді.

Також через невиконання умов контракту підрядником з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, замовник будівництва — ЛКП "Зелене місто" — звернувся до польського банку-гаранта щодо сплати 3,6 млн євро банківської гарантії.

Депутати Львівської міської ради навіть звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу. Міський голова заявив, що ситуація навколо розірвання контракту із польською фірмою на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові не має нічого спільного з відносинами між Україною та Польщею. У найближчий час буде оголошено новий тендер і завод добудує новий підрядник.

Автор:
Світлана Манько