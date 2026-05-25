Польща обіцяє вирішити конфлікт щодо будівництва сміттєпереробного заводу у Львові

Проблемна ситуація між міською владою Львова і польською компанією Control Process S.A., з якою розірвали контракт на будівництво сміттєпереробного заводу, незабаром буде вирішена.

Як пише Delo.ua, про це заявив міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманьський, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми говорили про не дуже гарну ситуацію, яка склалася у Львові і була пов’язана з будівництвом сміттєпереробного заводу, оскільки це була дуже велика інвестиція. Ми знаємо, що з цим інвестиційним проєктом склалися великі проблеми. Я думаю, що незабаром ця проблема буде вирішена", – наголосив польський урядовець.

Він розповів, що обговорював це питання також з міністром економіки, довкілля та сільського господарства України Олексієм Соболевим.

Доманьський підкреслив, що Польща має дбати про інтереси польських фірм.

"І мені приємно, що українська сторона з розумінням поставилася до цієї ситуації, і що польська сторона також хоче вирішити це проблемне питання", – зазначив Доманьський.

Він додав, що це також прописано в протоколі 11-го засідання Українсько-Польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Доманський зауважив, що між Україною та Польщею є сотні успішних кейсів співпраці, і не можна щоб одна неприємна ситуація впливала на співпрацю.

Раніше в уряді Польщі назвали розірвання контракту із польською фірмою "недружнім кроком", який "негативно впливає на польсько-українські відносини.

Скандальний підрядник

У березні Львівська міськрада оголосила про розрив контракту з польським підрядником Control Process S.A. на будівництво довгоочікуваного сміттєпереробного заводу у Львові.

Проєкт, що реалізується із залученням грантів та кредитів ЄБРР, мав бути давно завершений, однак завод досі не введений в експлуатацію.

"Компанія Control Process S.A. має подібну проблематику з будівництвом об’єктів, за які відповідає, і в Польщі. Із цією компанією розірвано контракт через затримку й помилки в проєктуванні в місті Стараховіце (Польща). Також договір розірвали через незадовільний прогрес робіт у місті Ловіч, а також розірвано контракт через системне невиконання графіків у місті Яроцін. Тож це не унікальна ситуація у Львові", — заявили в міськраді.

Також через невиконання умов контракту підрядником з будівництва сміттєпереробного заводу у Львові, замовник будівництва — ЛКП "Зелене місто" — звернувся до польського банку-гаранта щодо сплати 3,6 млн євро банківської гарантії.

Депутати Львівської міської ради навіть звернулися до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з проханням посприяти завершенню будівництва сміттєпереробного заводу.

Також мер Львова Андрій Садовий звинуватив компанію Control Process у затягуванні будівництва сміттєпереробного заводу. Міський голова заявив, що ситуація навколо розірвання контракту із польською фірмою на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові не має нічого спільного з відносинами між Україною та Польщею. У найближчий час буде оголошено новий тендер і завод добудує новий підрядник.