Чехія пропонує постачання необхідного обладнання для ремонту ГЕС і ТЕС України

Чеські компанії готові допомогти Україні у відновленні її енергетичної інфраструктури, пропонуючи постачання обладнання для пошкоджених гідро- та теплових електростанцій.

Як пише Delo.ua, про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

У відомстві зазначили, що чеські підприємства вже зараз працюють в енергетичному секторі України та зацікавлені в участі в різних проєктах, зокрема атомній енергетиці, видобутку газу та нафти.

Очікується, що Україну відвідають представники великих чеських бізнесів. Зокрема, передбачається візит на Дніпропетровщину, яку підтримує Чехія.

Міністр економіки Олексій Соболев на зустрічі з послом Чеської Республіки в Україні Лубошем Веселим обговорили можливість запуску механізму прямого фінансування проєктів з відновлення в Україні через Чеський банк розвитку (NRB).

Ще один важливий напрям, який обговорили на зустрічі – промислове відновлення. Чеські виробники мають сильну експертизу в гідроенергетиці та машинобудуванні та готові постачати необхідне обладнання для ремонту українських ГЕС та теплових станцій.

Наступним кроком для поглиблення співпраці стане участь української делегації у Промисловій виставці (MSV) в Брно.

Очікується, що за результатами цієї щорічної виставки технологій для машинобудування в Центральній Європі можуть бути укладені важливі контракти у відповідній сфері.

Нагадаємо, уряд та "Укренерго" обговорили стан пошкоджених об'єктів після обстрілів та узгодили дії для відновлення енергосистеми. Крім того, готується низка рішень, які дозволять перерозподілити загальне споживання електроенергії. Мета цих заходів — спрямувати більше електроенергії на потреби побутових споживачів, зменшуючи навантаження на мережу за рахунок інших секторів.