Чехия предлагает поставку необходимого оборудования для ремонта ГЭС и ТЭС Украины

Алексей Соболев с Лубошем Веселым
Министр экономики Алексей Соболев на встрече с послом Чешской Республики в Украине Лубошем Веселым / Минэкономики

Чешские компании готовы помочь Украине в восстановлении ее энергетической инфраструктуры, предлагая поставки оборудования для поврежденных гидро- и тепловых электростанций.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В ведомстве отметили, что чешские предприятия уже сейчас работают в энергетическом секторе Украины и заинтересованы в участии в различных проектах, в частности, атомной энергетике, добыче газа и нефти.

Ожидается, что Украину посетят представители крупных чешских бизнесов. В частности, предполагается визит в Днепропетровщину, поддерживаемую Чехией.

Министр экономики Алексей Соболев на встрече с послом Чешской Республики в Украине Лубошем Веселым обсудили возможность запуска механизма прямого финансирования проектов по восстановлению в Украине через Чешский банк развития (NRB).

Еще одно важное направление, которое обсудили на встрече – промышленное обновление. Чешские производители имеют сильную экспертизу по гидроэнергетике и машиностроению и готовы поставлять необходимое оборудование для ремонта украинских ГЭС и тепловых станций.

Следующим шагом для углубления сотрудничества станет участие украинской делегации в Промышленной выставке (MSV) в Брно.

Ожидается, что по результатам ежегодной выставки технологий для машиностроения в Центральной Европе могут быть заключены важные контракты в соответствующей сфере.

Напомним, правительство и "Укрэнерго" обсудили состояние поврежденных объектов после обстрелов и согласовали действия по восстановлению энергосистемы. Кроме того, готовится ряд решений, позволяющих перераспределить общее потребление электроэнергии. Цель этих мер – направить больше электроэнергии на потребности бытовых потребителей, уменьшая нагрузку на сеть за счет других секторов.

Автор:
Татьяна Бессараб