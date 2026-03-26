Частині пенсіонерів потрібно підтвердити відсутність виплат від РФ: кого стосується

Міністерство соціальної політики нагадало, що до 1 квітня 2026 року окремі категорії громадян повинні повідомити Пенсійний фонд України про неотримання пенсій або страхових виплат від Російської Федерації. У разі неподання такої інформації виплати можуть бути призупинені вже у квітні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу відомства.

Пенсії під загрозою

Ця вимога стосується громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях і отримують пенсії або страхові виплати, а також тих, хто виїхав звідти - як на підконтрольну Україні територію, так і за кордон.

Спочатку повідомлення необхідно було подати до 31 грудня 2025 року, однак через об’єктивні обставини частина отримувачів не змогла зробити цього вчасно. У зв’язку з цим уряд у лютому 2026 року продовжив термін подання до 1 квітня 2026 року.

У разі, якщо повідомлення не буде подано у встановлений строк, виплату пенсії або страхової допомоги можуть призупинити вже у квітні.

Подати повідомлення до Пенсійного фонду України можна кількома способами:

Онлайн: через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ - у розділі "Дистанційне інформування" потрібно поставити позначку про неотримання пенсії в іншій державі (зокрема від РФ).

Через відеозв'язок: під час відеоідентифікації відповісти на запитання фахівця ПФУ - відповідь буде зафіксована автоматично.

Особисто: у сервісному центрі ПФУ - подати заяву (на призначення, перерахунок або поновлення виплат) із відповідною відміткою.

Поштою: для тих, хто перебуває за кордоном - надіслати заяву до територіального органу ПФУ разом із підтвердженням, що особа є живою.

Нагадаємо, за даними Пенсійного фонду України, 6 544 грн складає наразі середня пенсія в Україні. За рік виплата зросла на 13%. Кожен п'ятий український пенсіонер отримує, в середньому, близько 4,5 тисячі грн пенсії. 63 тисячі пенсіонерів отримують виплати нижче прожиткового мінімуму, а 261 тисяча на рівні — 2 361 грн.