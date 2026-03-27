Повышение пенсии в апреле: условия перерасчета для работающих

С 1 апреля 2026 года в Украине стартует ежегодный перерасчет пенсий для граждан, официально работающих после выхода на отдых. Согласно законодательству и постановлению Кабинета Министров №236 от 25 февраля 2026 года, процесс состоится автоматически.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Выплаты будут пересмотрены для двух категорий пенсионеров:

тем, кто по состоянию на 1 марта 2026 года приобрел 24 месяца страхового стажа после предварительного назначения или перерасчета пенсии;

тем, кто работает после назначения пенсии, но набрал менее 24 месяцев стажа, при условии, что с даты последнего перерасчета уже прошло два года.

Как будут вычислять новые суммы

Если у пенсионера на 1 марта есть 24 месяца нового стажа или более, перерасчет проводят с учетом этого стажа. В таком случае возможны два варианта расчета суммы:

на основе заработка, по которому пенсия была исчислена ранее;

на основе нового актуального заработка, если это выгодно пенсионеру и позволяет увеличить размер выплаты.

Для пенсионеров, имеющих на 1 марта менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет производится исключительно по стажу. Это становится возможным только в том случае, если с момента назначения выплат или их предварительного обновления прошло два года.

Пенсионерам не нужно подавать дополнительные заявления или посещать сервисные центры — все данные о стаже и доходах загружаются из реестров автоматически. Процедура базируется на части четвертой статьи 42 Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напомним, части пенсионеров нужно подтвердить отсутствие выплат от РФ . В случае непредставления такой информации выплаты могут быть приостановлены уже в апреле.