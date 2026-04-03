Индексация пенсий 2026: на сколько выросли выплаты и новые минимальные уровни в марте

В марте 2026 года Пенсионный фонд Украины провел автоматическую индексацию выплат для 9,5 млн. граждан, в результате которой средняя пенсия по стране достигла 7 137,26 грн, а средний размер повышения составил 648,93 грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Перерасчет произошел автоматически на основе данных о страховом стаже и заработной плате без необходимости личных визитов граждан.

Основные показатели индексации

По результатам пересчета:

автоматически обновлены выплаты для 9,5 млн человек;

средний размер повышения составил 648,93 грн.;

минимальная сумма доплаты – 100 грн;

максимальная сумма доплаты – 2 595 грн;

средняя пенсия в Украине на март 2026 составляет 7 137,26 грн.

Показатели по годам

При индексации с 1 марта был увеличен показатель средней заработной платы, учитываемый для исчисления выплат. Применены следующие коэффициенты для пенсий, назначенных в периоды:

к 2021 году - коэффициент 1,121, охвачено 7,224 млн человек, повышение: 631,43 грн;

2021 год - коэффициент 1,061, охвачено 294,2 тыс. человек, повышение: 293,12 грн;

2022 год - коэффициент 1,061, охвачено 303,8 тыс. человек, повышение: 316,89 грн;

2023 год - коэффициент 1,048, охвачено 327,0 тыс. человек, повышение: 324,48 грн;

2024 год - коэффициент 1,036, охвачено 318,2 тыс. человек, повышение: 322,32 грн;

2025 год - коэффициент 1,024, охвачено 283,8 тыс. человек, повышение: 290,13 грн.

Выплаты по специальным законам

Для отдельных категорий граждан в марте использован коэффициент 1,121. Показатели повышений:

уволены с военной службы (кроме срочников) - охвачено 579,2 тыс. человек, среднее повышение 1 573,05 грн;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы - охвачено 89,8 тыс. человек, среднее повышение 1 576,16 грн;

госслужащие, работники органов местного самоуправления, ученые и народные депутаты – охвачено 23,6 тыс. человек, среднее повышение 1 371,00 грн.

Новые уровни минимальных пенсий

С марта 2026 года установлены обновленные гарантированные размеры выплат в зависимости от возраста и стажа:

пенсионеры от 65 лет (неработающие, стаж 30/35 лет) – сумма выросла до 4 213 грн, повышение 466,73 грн;

пенсионеры от 80 лет (стаж 20/25 лет) – сумма выросла до 4 213 грн, повышение 447,14 грн;

пенсионеры от 70 до 80 лет (стаж 30/35 лет) – сумма возросла до 4 050 грн, повышение 433,20 грн;

пенсионеры до 70 лет (стаж 30/35 лет) и лица с инвалидностью I группы – сумма выросла до 3 725 грн, повышение 388,99 грн;

другие категории неработающих граждан – сумма выросла до 3 406 грн, повышение 362,83 грн.

Процедура индексации выполнена согласно требованиям Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напомним, с 1 марта 2026 года в Украине начался автоматический перерасчет пенсионных выплат. Индексация не требует подачи заявлений от граждан и распространяется на все категории пенсионеров, за исключением тех, кто получил назначение в 2025 году и начале 2026 года.