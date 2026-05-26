Какой реальный уровень благосостояния украинцев и кто может называться "средним классом"

В феврале 2026 Госстат сообщил, что средняя зарплата в Украине достигла 30 926 грн (около $700). Цифра облетела заголовки: политики говорят о росте благосостояния, бизнес ориентируется на нее при найме, медиа повторяют как рамку для разговора об уровне жизни. Проблема в том, что эта цифра описывает реальность лишь небольшой части общества и не показывает уровень жизни большинства.

Реальная медиана дохода - то, что получает "типичный украинец" - в 2-2,5 раза ниже. Чтобы увидеть ее, нужно выйти за пределы зарплатной статистики и посмотреть, как живут домохозяйства, а не отдельные штатные работники.

Почему "средняя зарплата" - не средняя

Проблема в том, что официальная статистика учитывает среднее арифметическое, где большие зарплаты топ-менеджеров и айтишников "затягивают" тысячи скромных зарплат. Медиана (та сумма, ниже которой половина людей и выше – другая половина) на 25-30% меньше. Это где-то 22 000–23 000 грн (около $497–520).

Вторая проблема: Госстат считает только предприятия с более чем 10 сотрудниками. ФЛПы, малый бизнес, самозанятые, неформальный сектор — половина экономики — в цифру не попадают.

Третья: среди опрошенных нет пенсионеров (а их около 10 миллионов), безработных, детей, домохозяек, части ВПЛ. То есть большинству людей, формирующих реальную картину жизни страны.

Остальные ориентиры показывают меньшую сумму. Пенсионный фонд видит зарплаты, с которых реально уплачены взносы — около 20 300 грн (около $459) на середину 2025 года. Сайты поиска работы Work.ua и OLX Работа дают медиану 25 000 грн (около $565), но это медиана предложения в вакансиях, а не того, что люди реально получают. Из нее выпадают деревня, рыночная торговля, неформальная занятость.

Ни одна из этих цифр не описывает медианного украинца. Описывает его обследование домохозяйств.

Как понять реальный уровень жизни украинцев

Поэтому зарплатная статистика проходит мимо большинства украинцев. Чтобы честно измерить, как живет большинство, нужно прийти в реальные семьи и спросить: сколько они зарабатывают, сколько тратят, что выращивают на огороде, сколько переводят родственники из-за границы, сколько получают в конверте и на чем экономят. То есть, нужно понимать конкретные бюджеты конкретных семей.

Именно так работает обширное исследование, которое называется ОСЕСД - Обследование социально-экономического состояния домохозяйств. Это аналог европейских исследований условий жизни (EU-SILC), ежегодно проводимых в странах ЕС. В них статистики приходят в тысячи случайно избранных семей по всей стране, проводят детальные интервью и получают реальный срез того, как живет общество, а не только его официально зарегистрированная часть.

В Украине такое исследование раньше делал Госстат — оно называлось ОУЖД (Обследование условий жизни домохозяйств) и выходило ежегодно. Но с началом полномасштабного вторжения Госстат его приостановил. На два года страна осталась без главного инструмента, который показывал, как живут люди. Новое исследование было запущено в сентябре 2026 года и оно продлится до июня.

Пробел закрыло новое исследование ОСЕСД, которое в декабре 2023 - феврале 2024 года провели украинские ученые - Институт демографии и проблем качества жизни НАН Украины вместе с Украинским центром социальных реформ. Заказчиком выступило Министерство социальной политики, а средства на проведение предоставили ЮНИСЕФ и немецкий государственный банк развития KfW. Это первое с февраля 2022 года исследование, дающее реальную количественную картину того, как живут украинские семьи во время войны.

Отдельно стоит упомянуть еще один источник: проект "Listening to Ukraine" (L2UKR), который Всемирный банк совместно с Киевским международным институтом социологии (KIIS) проводит ежемесячно с апреля 2023 года. Это телефонное обследование 1500-2000 домохозяйств, которое дает самые свежие доступные данные о доходах, бедности и неравенстве в Украине. Последнее обновление осенью 2025 года показало: уровень бедности в Украине в 2025 году — 36,9%, против 23,2% в 2020-м, а коэффициент Джини, измеряющий неравенство, вырос с 0,25 в 2021 году до 0,50 в 2025-м Швеция и Норвегия в категорию, где Бразилия и Мексика.

В таком исследовании считают не зарплаты, а совокупные ресурсы семьи – все деньги и неденежные поступления вместе. Зарплата мужа плюс зарплата жены плюс пенсия бабушке плюс детские выплаты плюс огород (оцененный по рыночным ценам) плюс переводы сына из Польши плюс конверты, которые люди сами признают в анкетах. Все, что реально заходит в семью – откуда бы оно ни приходило.

Считают эти деньги не на одного человека буквально, а на "условное лицо" — это международная методика, которая учитывает, что люди в семье живут дешевле, чем порознь. Первый взрослый считается с коэффициентом 1, каждый последующий член семьи – 0,7. Семья из трех - это 2,4 "условные лица". Логика проста: в два раза не нужно две кухни, два холодильника, две платы за аренду жилья и т.д.

Важная ремарка: эта шкала недооценивает затраты на детей. Украинская методика считает ребенка так же, как второго взрослого с коэффициентом 0,7, независимо от возраста. Годовалый младенец и пятнадцатилетний подросток имеют одинаковый "вес" в расчете, хотя их реальные расходы кардинально разные. Базовая шкала ОЭСР, используемая Евростатом, отдельно учитывает детей до 14 лет (коэффициент 0,3). Украинская шкала этого не делает, потому бедность семей с детьми, особенно многодетных, в статистике системно занижена . Шкала также не улавливает дополнительные расходы на людей с инвалидностью или хроническими болезнями. Это следует помнить, читая любые цифры о "доходах на условное лицо".

По данным этих исследований, среднедушевые совокупные расходы у небедных домохозяйств – 14 093 грн (около $318), у бедных – 3 426 грн (около $77). Разрыв — более чем в четыре раза. С поправкой на рост доходов в 2024-2025 годах, падение реальных доходов нижних децилов по оценке Всемирного банка и текущий курс - медиана совокупных ресурсов составляет около 13 000-16 000 грн (примерно $294-361) на условное лицо по состоянию на 2 мая.

В переводе на бытовой язык: средняя украинская семья из 2-3 человек имеет в месяц примерно 31 000-44 000 грн (около $700-994) на все — еду, коммуналку, лекарства, одежду, бензин, школу, бытовую технику. Не зарплату одного взрослого, а весь бюджет всей семьи вместе . И если в семье двое-трое детей, реальный уровень жизни на одного члена ниже, чем показывает шкала.

Регионы, отрасли, тень и огород

Усредненная цифра скрывает огромную неоднородность. Зарплаты в регионах и отраслях расходятся в разы, а значительная часть реальных доходов вообще не попадает в официальную статистику.

Региональный разрыв колоссальный. По данным Госстата на декабрь 2025 г.: Киев — 48 449 грн, Луганщина — 45 160 грн (около $1 020, по причинам, о которых скажем ниже), Киевщина — 31 200 грн. На другом полюсе – Кировоградщина (19 065 грн), Черновицкая, Тернопольская, Закарпатская (20 000-22 000 грн). Разница между столицей и бедными западно-центральными областями – в 2-2,5 раза. В реальном измерении еще больше, потому что в малых городах выше доля теневой занятости.

Отраслевой разрыв еще более резкий. Информация и телекоммуникации – 64 330 грн, а образование – 16 901 грн (около $382). Айтишник зарабатывает столько, сколько четыре учителя. При этом айтовцев всего 4-5% всех работающих. Но именно они (плюс киевский менеджмент и владельцы успешного МПБ) формируют тот "обычный уровень жизни", который тиражируют соцсети. Кофейни, рестораны, авто, ремонты, отпуска — это не вся Украина, а ее верхние 15-20%, имеющие время, деньги и желание вести Instagram.

Теневой сектор – второй слой реальности. По разным оценкам он составляет 30-45% ВВП. Зарплата 15 000 грн официально и 10 000 грн в конверте – норма для миллионов. ФЛПы декларируют 20-30% реального оборота. Арендодатели сдают квартиры без договора. ОСЕСД ловит это косвенно — из-за расходов, которые люди делают из всех денег, не только из белых.

Третий слой – зарубежные переводы и подсобное хозяйство. В 2024-2025 годах Украина получала $14-15 млрд переводов ежегодно, но они концентрируются в конкретных семьях - там, где кто-то уехал. Огород и подсобное хозяйство — это не "доход" в привычном смысле, а экономия расходов: бабушка с пенсией 5 300 грн ($120) и огород, который дает картошку, овощи, консервацию на зиму, реально живет на эквивалент 9 000-11 000 грн ($20). Городскому человеку такой "экономии" не доступно.

Вместе это означает, что официальная статистика – это только верхушка айсберга. Реальная структура доходов формируется из белой зарплаты плюс тени плюс неденежных ресурсов плюс внешних трансферов, и эта структура радикально различна для каждой социальной группы.

Семь групп, на которые разделяется Украина.

Если свести данные ОСЕСД, L2UKR, Пенсионного фонда и Госстата, украинские семьи можно условно разделить на семь групп. Это не официальная классификация, а аналитическая модель, построенная на сочетании статистики и экспертных оценок.

1. На грани выживания – 15-18% семей. До 6600 грн ($150) на условное лицо, бюджет 9 000-18 000 грн на семью ($200-400). Одинокие пенсионеры в селах, ВПЛ без постоянной работы, многодетные с одним низкооплачиваемым взрослым, семьи с инвалидами без трудоспособных. Теневой составляющей практически нет — не из чего. Экономят на еде, отопление зимой становится кризисом, невозможно оплатить неожиданные расходы в 2200 грн ($50). Это группа абсолютной бедности по фактическому прожиточному минимуму — примерно миллион семей на грани.

2. Прекариат, или "работающая бедность" - 22-25% семей. 6 600–12 400 грн ($150–280) на условное лицо, бюджет 18 000–31 000 грн на семью ($400–700). Сельские семьи с пенсиями плюс огородом плюс сезонными подработками. Рабочие семьи малых городов, где один официально на минималке, второй как получится. Младший медперсонал, библиотекари, часть педагогов. ВПЛ с частичной интеграцией. Тень – 20-35%: конверты в торговле, нерегулярный фриланс, репетиторство. Базовые потребности закрываются, но без подушки безопасности . Авто старое или нет. Сломается стиральная машинка – занимай. Отпуск – к родственникам в село.

3. Низший средний класс (реальная медиана) – 20-23% семей. 12 400–20 000 грн (около $280–452) на условное лицо, бюджет 31 000–49 000 грн на семью ($700–1100). Это и есть настоящая статистическая медиана – вокруг нее центрируется распределение. Две официальные зарплаты по 18 000–25 000 грн ($400–565) в малом/среднем городе. Бюджетники среднего уровня (учителя с доплатами, врачи госсектора, госслужащие низшего звена). Сельские семьи, где кто-то работает вахтой или за границей. Квалифицированные рабочие. Тень – 25-40%. Маркеры: полноценное питание, базовые развлечения, одно авто за 220 000-440 000 грн ($5-10 тыс.), ипотека или аренда, около $500-1 000 сбережений, отпуск ежегодно в Карпатах.

4. Базовый средний класс – 15-18% семей. 20 000–35 400 грн (около $450–800) на условное лицо, бюджет 49 000–88 500 грн на семью ($1100–2000). Киев, Львов, Днепр – две квалифицированные зарплаты по 35 000-55 000 грн. Менеджмент среднего звена МПБ. Владельцы небольших ФЛП-бизнесов. Младшие айтовцы. Врачи частных клиник, юристы со сложившейся практикой. Тень – 30-50% (ФЛП-схемы, арендный доход без декларирования, работа на зарубежных заказчиков). Это люди, которые могут жить без ежедневной экономии: авто за 440 000-880 000 грн (около $10-20 тыс.), ипотека в нормальной новостройке, платная медицина для серьезных случаев, отпуск за границей (Турция, Египет, Болгария), дети с репетиторами0 000 грн (около $3-10 тыс.).

5. Высший средний класс – 10-12% семей. 35 400–66 400 грн ($800–1 500) на условное лицо, бюджет 88 500–177 000 грн на семью ($2 000–4 000). Киевско-львовские айти-сеньоры. Топ-менеджмент средних компаний. Владельцы МПБ с 20-100 сотрудниками. Врачи-частники со своей практикой. Адвокаты, аудиторы, консультанты по имени. Тень сложнее – это уже не "конверты", а структурирование: ФЛП-схемы для оптимизации, нерезидентские счета, наличные операции с недвижимостью. Маркеры: киевская или львовская квартира в новостройке, авто за 1,1-2,2 млн грн ($25-50 тыс.), регулярные путешествия, частное образование детей, инвестиционный портфель 1,3-4,4 млн грн (около $30-100 тыс.) — депозиты, ОВГЗ, валюта, валюта, ОВГЗ Один из супругов может позволить себе не работать.

6. Состоятельный класс – 2-3% семей. 66 400–155 000 грн (около $1 500–3 500) на условное лицо, бюджет 177 000–440 000 грн на семью (около $4 000–10 000). Топ-менеджмент крупных компаний как украинских, так и международных. Это могут быть банковский сектор, энергетика, ритейл, т.Д. Владельцы среднего бизнеса обеспечивают от $1 млн до $20 млн годового оборота. Старшие партнеры юридических и аудиторских компаний. Топ-чиновники, нардепы. Основные активы, которые могут быть вне декларируемых доходов, — корпоративные структуры, недвижимость на родственников, зарубежные счета. Маркеры: дом в пригороде Киева или премиум-квартира, авто премиум-сегмента, частные школы с планом зарубежного образования, портфель $200 тыс. — $1 млн, зачастую недвижимость за рубежом.

7. Богатый класс – 0,5-1% семей. Более 155 000 грн ($3 500) на условное лицо, реально бюджет от 440 000 грн ($10 000) в месяц и значительно выше. Владельцы и бенефициары крупного бизнеса, топ-менеджмент крупнейших корпораций. Бенефициары крупных индустриальных групп – энергетики, металлургии, аграрного сектора, оборонной промышленности.

Особенность этой группы в том, что классическая метрика "доход в месяц" теряет для нее смысл: ключевое значение имеют не зарплаты, а активы - доли в бизнесах, недвижимость, инвестиционные портфели, генерирующие потоки вне зависимости от текущей занятости. Теневая составляющая здесь не измеряется в привычных категориях: основные активы структурируются через международные корпоративные и трастовые формы, где понятие "личный доход" перестает быть основным измерителем.

По этой же причине эта группа почти не попадает в официальную статистику: выборки домохозяйственных обследований не ловят достаточно богатых семей для статистически значимых оценок, а представители этой группы редко участвуют в опросах о доходах.

Структурный результат. Около 60% украинских семей живут в диапазоне 9 000–49 000 грн (около $200–1 100) в месяц суммарного бюджета (группы 1–3). Средний класс в классическом смысле – это группы 4-5, вместе 25-30%. Верхние группы (6-7) - это 3-4% семей, которые концентрируют значительную часть инвестиционного капитала страны и формируют основу для послевоенной экономики.

Отдельно: семьи военнослужащих и искажение статистики

Эта группа не вписывается ни в одну отдельную группу — она сквозная. Место семьи военнослужащего на шкале зависит от нескольких факторов: участвует ли человек в боевых действиях (дополнительные выплаты в зоне боевых действий часто превышают 100 тыс. грн в месяц независимо от звания — от рядового до офицера), или это служба в тылу (без боевых надбавок, с существенно более низким. на иждивении.

Семья рядового или сержанта на фронте с одним неработающим партнером и ребенком по уровню материальных ресурсов может оказаться в группе 4. Семья военнослужащего-тыловика с тем же составом — чаще в группе 3. А когда в семье военнослужащего параллельно работает партнер с доходом верхней медианы или выше, такая семья переходит в группу.

Отдельное методологическое обстоятельство: денежное довольствие военнослужащих существенно искажает официальную зарплатную статистику — особенно в региональном разрезе.

Самый яркий пример – Луганская область. До 2022 г. она стабильно находилась в нижней части рейтинга регионов по уровню зарплат. В 2025-2026 годах она вдруг вошла в тройку лидеров: в сентябре – 32 952 грн, в октябре – 30 675 грн, в ноябре – 31 340 грн, в декабре – 45 160 грн. Это не значит, что "экономика Луганщины растет" - там фактически разрушена гражданская экономика, а большинство территории оккупировано. Высокая цифра возникает потому, что боевые выплаты военнослужащим, чьи части юридически дислоцированы на территории области, попадают в региональную статистику зарплат. То же частично объясняет высокие показатели Днепропетровщины (27-31 тыс. грн в зависимости от месяца) и других прифронтовых регионов.

Подобный эффект есть и в отраслевых разрезах: категория "государственное управление и оборона" в официальной отчетности демонстрирует высокие средние зарплаты именно за счет военных выплат.

Принципиально важно понимать два момента. Во-первых, боевые выплаты – это не "заработок" в привычном смысле, а компенсация за риск жизни и здоровья. Они прекращаются при демобилизации, переводе в тыл, ранении. Это временное повышение материального положения, оплаченное риском, а не стабильный доход, на который можно выстроить долгосрочную жизнь семьи. Во-вторых, искажение в статистике означает, что реальные зарплаты в гражданском секторе прифронтовых и даже некоторых тыловых регионов на самом деле значительно ниже официальных "средних" — за вычетом военного компонента "экономическая" зарплата в Луганской или Днепропетровщине значительно ближе к показателям бедных областей, чем к Киеву. Любое общее отнесение военных к одной группе будет методологически неточным и нечестным по поводу реальности их семей, а любое прямолинейное чтение региональных рейтингов — обманчивым по состоянию гражданской экономики.

Почему это важно

Разрыв между публичной цифрой "средняя зарплата 30 тысяч" и реальным положением 60% семей создает искаженную картину для всего – от бюджетного планирования до маркетинговых стратегий и политических решений.

Когда политик апеллирует к "средней зарплате", он фактически говорит на языке верхних 25%, не замечая, что большинство избирателей живет гораздо ниже. Когда бизнес ставит цены, ориентируясь на "среднего клиента", он промахивается мимо покупательной способности двух третей рынка. Когда молодой человек видит в соцсетях ремонты, авто, рестораны и думает "все живут так, а я лузер" - он не понимает, что видит не "всех", а 15-20% с камерой.

Честная картина оперирует тремя цифрами одновременно: средняя зарплата штатных работников - 30 926 грн ($700), медиана зарплат по вакансиям - 25 000 грн ($565), медиана совокупных ресурсов домохозяйств на условное лицо - 13 000-16 040 грн . Только вместе они дают реальную Украину.

"Средний украинец" - это не человек с 30 тысячами на руках. Это человек (часто пенсионер или член большой семьи), который живет около 15 000 грн ($339) в месяц в домохозяйстве, где общий бюджет редко превышает 44 000 грн ($994). Не в нищете, но без буфера на завтра. Не голодая, но выбирая между мясом и лекарством. И если в этой семье двое-трое детей, реальный уровень жизни еще ниже, чем показывает статистика.

* Данный материал не является полноценным социологическим исследованием. Это авторская аналитическая модель на основе открытых данных Всемирного банка, ОСЭСД, Госстата, ПФУ и академической аналитики. Автор открыт к диалогу и аргументированной критике со стороны заинтересованных сторон.

**Все долларовые эквиваленты в материале приведены по официальному курсу НБУ на 25 мая 2026 года - 44,26 грн за доллар.