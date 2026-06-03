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Один из крупнейших дорожных проектов за последние годы: запущен Северный обход Ровно

дорогая
Запущен Северный обход Ровно / Минрозвития общин и территорий

В Ровенской области открыли Северный обход Ровно — новую транспортную артерию протяженностью 14,5 км.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, это один из крупнейших дорожных проектов последних лет, который позволит вывести транзитный транспорт за пределы города, сократить водительское время в пути и улучшить сообщение между регионами Украины и странами ЕС. После вынужденной паузы работы на объекте были возобновлены и успешно завершены.

Фото 2 — Один из крупнейших дорожных проектов за последние годы: запущен Северный обход Ровно
Фото: Минразвития общин и территорий

"Транспортная артерия протяженностью 14.5 км улучшит сообщение между регионами Украины, обеспечит более быстрый выход в международный транспортный коридор М-06 Киев – Чоп и пункты пропуска Ягодин, Устилуг и Угринов на украинско-польской границе", - подчеркнул Кулеба.

Фото 3 — Один из крупнейших дорожных проектов за последние годы: запущен Северный обход Ровно
Фото: Минразвития общин и территорий

Он добавил, что в рамках проекта:

  • строено 6 км новой дороги:
  • реконструировано 4 км существующей:
  • отремонтировано еще 4,5 км дорожной сети и искусственных сооружений;
  • возведен путепровод через железную дорогу и эстакаду.

"Особое значение этот проект приобрел в условиях войны. Северный обход усиливает маршруты к западной границе, улучшает перевозку гуманитарных и военных грузов и повышает устойчивость транспортной системы страны", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, в Теребовле Тернопольской области ограничат движение транспорта на участке международной трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече из-за капитального ремонта моста. Ограничения будут действовать в год.

Автор:
Светлана Манько
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