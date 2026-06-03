Один із найбільших дорожніх проєктів за останні роки: запущено Північний обхід Рівного

На Рівненщині відкрили Північний обхід Рівного — нову транспортну артерію протяжністю 14,5 км.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, це один із найбільших дорожніх проєктів останніх років, який дозволить вивести транзитний транспорт за межі міста, скоротити час водіїв у дорозі та покращити сполучення між регіонами України і країнами ЄС. Після вимушеної паузи роботи на об’єкті були відновлені та успішно завершені.

Фото: Мінрозвитку громад і територій

"Транспортна артерія протяжністю 14.5 км покращить сполучення між регіонами України, забезпечить швидший вихід до міжнародного транспортного коридору М-06 Київ – Чоп та пунктів пропуску Ягодин, Устилуг і Угринів на українсько-польському кордоні", - наголосив Кулеба.

Фото: Мінрозвитку громад і територій

Він додав, що у межах проєкту:

будовано 6 км нової дороги:

реконструйовано 4 км існуючої:

відремонтовано ще 4,5 км дорожньої мережі та штучних споруд;

зведено шляхопровід через залізницю та естакаду.

"Особливого значення цей проєкт набув в умовах війни. Північний обхід підсилює маршрути до західного кордону, покращує перевезення гуманітарних і військових вантажів та підвищує стійкість транспортної системи країни", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, у Теребовлі Тернопільської області обмежать рух транспорту на ділянці міжнародної траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече через капітальний ремонт мосту. Обмеження діятимуть рік.