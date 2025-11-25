Импорт российской нефти в Индию в ноябре достигнет пятимесячного максимума

Импорт нефти из России в Индию в ноябре 2025 года достигнет наивысшего уровня за пять месяцев. Этот рост противоречит многочисленным прогнозам о падении после ужесточения американских санкций против крупнейших российских производителей — "Роснефть" и "Лукойл".

Об этом сообщает Delo . ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Индия, третий по величине импортер нефти в мире, стала самым крупным покупателем российской сырой нефти со скидкой после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Почему импорт резко возрос?

По предварительным данным Kpler, ожидается, что закупки Индией российской нефти в этом месяце возрастут до 1,855 млн баррелей в сутки (по сравнению с 1,48 млн баррелей в сутки в октябре). Это самый высокий показатель с июля 2025 года.

Резкий рост объясняется тем, что нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) поспешили заполнить запасы накануне установленного США крайнего срока – 21 ноября, после которого необходимо было прекратить операции с подсанкционными российскими компаниями. Дополнительным фактором является правило ЕС о производстве нефтепродуктов для европейского рынка только из нероссийской нефти с 2026 года.

Что будет в декабре?

Нефтяной всплеск будет кратковременным. Согласно источникам в сфере торговли, ожидается, что импорт российской нефти в декабре упадет до самого низкого уровня минимум за три года.

Проверка банков после последних санкций США сделала индийские государственные НПЗ "чрезвычайно осторожными". Ожидается, что Индия будет получать только 600 000 – 650 000 баррелей российской нефти в день в декабре, поскольку заводы переходят на альтернативные источники во избежание нарушения западных санкций.

Дополнительно на ситуацию давит ЕС, установивший крайний срок до 21 января 2026, после которого откажется от топлива из НПЗ, перерабатывавших российскую нефть в течение 60 дней.

Большинство индийских нефтеперерабатывающих заводов, таких как Mangalore Refinery and Petrochemicals и Hindustan Petroleum, уже прекратили покупать российскую нефть.

В частности, компания Reliance Industries заявила, что будет обрабатывать только "предварительно согласованные" грузы, загруженные на 22 октября, которые прибудут после 20 ноября, но только для производства топлива на местный рынок.

Ранее сообщалось, что флагманская российская нефть Urals предлагается индийским нефтеперерабатывающим предприятиям по самой низкой цене не менее двух лет.