Імпорт російської нафти до Індії у листопаді досягне п'ятимісячного максимуму

Імпорт нафти з Росії до Індії у листопаді 2025 року досягне найвищого рівня за п'ять місяців. Це зростання суперечить численним прогнозам про падіння після посилення американських санкцій проти найбільших російських виробників – "Роснефть" та "Лукойл".

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Індія, третій за величиною імпортер нафти у світі, стала найбільшим покупцем російської сирої нафти зі знижкою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Чому імпорт різко зріс?

За попередніми даними Kpler, очікується, що закупівлі Індією російської нафти цього місяця зростуть до 1,855 млн барелів на добу (порівняно з 1,48 млн барелів на добу у жовтні). Це найвищий показник з липня 2025 року.

Різке збільшення пояснюється тим, що нафтопереробні заводи (НПЗ) поспішили заповнити запаси напередодні встановленого США крайнього терміну – 21 листопада, після якого необхідно було припинити операції з підсанкційними російськими компаніями. Додатковим чинником є правило ЄС про виробництво нафтопродуктів для європейського ринку лише з неросійської нафти з 2026 року.

Що буде в грудні?

Нафтовий сплеск буде короткочасним. Згідно з джерелами у сфері торгівлі, очікується, що імпорт російської нафти у грудні впаде до найнижчого рівня щонайменше за три роки.

Перевірка банків після останніх санкцій США зробила індійські державні НПЗ "надзвичайно обережними". Очікується, що Індія отримуватиме лише 600 000 – 650 000 барелів російської нафти на день у грудні, оскільки заводи переходять на альтернативні джерела, щоб уникнути порушення західних санкцій.

Додатково на ситуацію тисне ЄС, який встановив крайній термін до 21 січня 2026 року, після якого відмовиться від палива з НПЗ, що переробляли російську нафту протягом 60 днів.

Більшість індійських нафтопереробних заводів, як-от Mangalore Refinery and Petrochemicals та Hindustan Petroleum, вже припинили купувати російську нафту.

Зокрема, компанія Reliance Industries заявила, що оброблятиме лише "попередньо узгоджені" вантажі, завантажені станом на 22 жовтня, які прибудуть після 20 листопада, але лише для виробництва палива на місцевий ринок.

