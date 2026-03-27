Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

43,95

43,85

EUR

51,00

50,80

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Великобритания выделяет 100 миллионов фунтов на ПВО для Украины

флаги
Британия продолжает играть ведущую роль в международной поддержке Украины / Depositphotos

Правительство Великобритании объявило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине в размере 100 миллионов фунтов стерлингов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на сайте британского правительства.

Средства будут срочно направлены на усиление противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, крупных городов и объектов критической инфраструктуры от российских атак.

Общий объем британской поддержки ПВО за последние два месяца составил 600 миллионов фунтов стерлингов.

Этот транш базируется на февральском пакете помощи в 500 миллионов фунтов, который включал в себя поставки ракет LMM, изготовленных в Белфасте, и финансирование инициатив НАТО (PURL).

Текущий пакет является частью более широкой ежегодной программы военной поддержки Украины в объеме 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Министр обороны Джон Гили заявил, что целью Британии является предоставление Украине необходимых ресурсов для достижения мира на ее собственных условиях уже в 2026 году.

"Я чту огромное мужество и изобретательность украинского народа – как военных, так и гражданских лиц – и я полон решимости сделать 2026 год годом окончания этой войны", - отметил он.

Напомним, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России правительство Великобритании объявило о предоставлении дополнительной военной, гуманитарной и технической помощи Украине. Финансирование направлено на стабилизацию критической инфраструктуры, усиление кадрового потенциала Вооруженных сил Украины и поддержку общин.

Автор:
Татьяна Бессараб