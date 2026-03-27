Великобритания выделяет 100 миллионов фунтов на ПВО для Украины

Правительство Великобритании объявило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине в размере 100 миллионов фунтов стерлингов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили на сайте британского правительства.

Средства будут срочно направлены на усиление противовоздушной обороны для защиты гражданского населения, крупных городов и объектов критической инфраструктуры от российских атак.

Общий объем британской поддержки ПВО за последние два месяца составил 600 миллионов фунтов стерлингов.

Этот транш базируется на февральском пакете помощи в 500 миллионов фунтов, который включал в себя поставки ракет LMM, изготовленных в Белфасте, и финансирование инициатив НАТО (PURL).

Текущий пакет является частью более широкой ежегодной программы военной поддержки Украины в объеме 3 миллиарда фунтов стерлингов.

Министр обороны Джон Гили заявил, что целью Британии является предоставление Украине необходимых ресурсов для достижения мира на ее собственных условиях уже в 2026 году.

"Я чту огромное мужество и изобретательность украинского народа – как военных, так и гражданских лиц – и я полон решимости сделать 2026 год годом окончания этой войны", - отметил он.

Напомним, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России правительство Великобритании объявило о предоставлении дополнительной военной, гуманитарной и технической помощи Украине. Финансирование направлено на стабилизацию критической инфраструктуры, усиление кадрового потенциала Вооруженных сил Украины и поддержку общин.