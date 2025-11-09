США поддерживают использование замороженных российских активов для помощи Украине — Reuters

Соединенные Штаты полностью поддерживают намерения Европейского Союза использовать замороженные российские активы для поддержки Украины и прекращения войны с Россией.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщило агентство Reuters ссылаясь на собственный источник.

По данным агентства, Европейская комиссия разработала план, который позволит правительствам ЕС использовать до 185 миллиардов евро — большую часть из 210 миллиардов евро российских суверенных активов, замороженных в Европе. Речь идет о механизме, не предусматривающем прямой конфискации.

"Вашингтон абсолютно поддерживает ЕС и шаги, которые они сейчас предпринимают, чтобы использовать эти активы как инструмент", – сказал источник, пожелавший остаться анонимным.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году США и их союзники заблокировали российские суверенные активы на сумму около 300 миллиардов долларов, введя запрет на операции с Центральным банком и Минфином России.

Продвижение европейской инициативы тормозится из-за позиции Бельгии, где сохраняется большинство активов. На фоне этого в стране зафиксировали появление дронов над аэропортами и военными базами, что, по мнению Германии, может являться сигналом со стороны Москвы не трогать замороженные средства.

Москва отрицает любую причастность к инцидентам и угрожает "мучительным ответом" в случае ареста активов.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, недавно Европейский Союз начал рассматривать возможность предоставления Украине "репарационного кредита" .

Планируется, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

В ЕС все больше убеждены, что использование замороженных активов российского центрального банка является единственным действенным способом обеспечить стабильное финансирование Украины, поскольку другие источники поддержки иссякают.

Согласно макропрогнозу ICU, украинская экономика будет оставаться критически зависимой от международной помощи, по меньшей мере, до конца 2026 года. В то же время потенциальное утверждение "репарационного кредита" от ЕС на 140 млрд евро, привязанного к замороженным российским активам, может стать "финансовым щитом" для Украины и существенно улучшить макроэкономические перспективы.