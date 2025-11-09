США підтримують використання заморожених російських активів для допомоги Україні — Reuters

Сполучені Штати повністю підтримують наміри Європейського Союзу використати заморожені російські активи для підтримки України та припинення війни з Росією.

Як інформує Delo.ua, про це повідомило агентство Reuters посилаючись на власне джерело.

За даними агентства, Європейська комісія розробила план, який дозволить урядам ЄС використовувати до 185 мільярдів євро — більшу частину з 210 мільярдів євро російських суверенних активів, що наразі заморожені в Європі. Йдеться про механізм, який не передбачає прямої конфіскації.

"Вашингтон абсолютно підтримує ЄС та кроки, які вони зараз вживають, щоб мати змогу використовувати ці активи як інструмент", – сказало джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році США та їхні союзники заблокували російські суверенні активи на суму близько 300 мільярдів доларів, запровадивши заборону на операції з Центральним банком і Мінфіном Росії.

Просування європейської ініціативи наразі гальмується через позицію Бельгії, де зберігається більшість активів. На тлі цього у країні зафіксували появу дронів над аеропортами та військовими базами, що, на думку Німеччини, може бути сигналом з боку Москви не чіпати заморожені кошти.

Москва заперечує будь-яку причетність до інцидентів і погрожує “болісною відповіддю” у разі арешту активів.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, нещодавно Європейський Союз почав розглядати можливість надання Україні "репараційного кредиту".

Планується, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

В ЄС дедалі більше переконані, що використання заморожених активів російського центрального банку є єдиним дієвим способом забезпечити стабільне фінансування України, оскільки інші джерела підтримки вичерпуються.

Згідно з макропрогнозом ICU, українська економіка залишатиметься критично залежною від міжнародної допомоги щонайменше до кінця 2026 року. Водночас потенційне затвердження "репараційного кредиту" від ЄС на 140 млрд євро, прив’язаного до заморожених російських активів, може стати "фінансовим щитом" для України та суттєво покращити макроекономічні перспективи.