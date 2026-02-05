Украина не потеряла средства Ukraine Facility и работает над выполнением индикаторов

Украина сделает все необходимое для получения новой программы с Международным валютным фондом и планируемых поступлений от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка, пишет "Интерфакс-Украина".

"Никто ни от чего не отказывается, все над всем работают – это нормально (…) Мы с МВФ будем иметь программу", — сказал Качка.

Он признал, что существует задержка с выполнением части индикаторов Плана Украины в рамках Ukraine Facility, однако подчеркнул, что Украина не потеряла никаких средств, и ведется работа над ускорением выполнения обязательств.

По словам вице-премьера, из 15 индикаторов, по которым зафиксирована задержка, наиболее рискован только один — принятие нового законодательства по проверке деклараций добродетели судей, где приближается 12-месячный срок просрочки, после которого средства по этому индикатору могут быть потеряны.

"Здесь, я считаю, парламент уже должен был бы одобрить закон, потому что он согласован с Европейским Союзом, версия приемлема для всех: и для МВФ, и для наших судей", — отметил Качка.

Он добавил, что в отношении других индикаторов проблем не видит: по энергетическому законодательству, децентрализации и цифровизации исполнительного производства есть готовность и поддержка.

Ранее консорциум RRR4U сообщил о невыполнении Украиной по итогам 2025 года 15 индикаторов Плана Украины в рамках Ukraine Facility, что потенциально может стоить стране около 4 млрд. евро. Наибольший объем невыполненных обязательств приходится на IV квартал 2025 года – более 2,6 млрд евро.

Механизм частичного оценивания, введенный Еврокомиссией, позволяет Украине получать финансирование по отдельным индикаторам, однако невыполненные обязательства могут сохраняться только в течение ограниченного времени, после чего средства могут быть потеряны безвозвратно.

В то же время МВФ анонсировал возможное заседание Совета директоров в феврале по утверждению для Украины новой четырехлетней программы расширенного финансирования (EFF) в объеме около $8,1 млрд. Среди предварительных условий выполнено лишь одно — принятие государственного бюджета на 2026 год.

Напомним, в сентябре Европейская комиссия согласовала поправки в "План Украины" — дорожную карту реформ, выполнение которых является условием для получения финансирования от ЕС в рамках программы Ukraine Facility на 50 млрд евро.