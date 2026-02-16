Запланована подія 2

Галущенка залишили під вартою до обрання запобіжного заходу

Герман Галущенко
Галущенко було затримано при спробі покинути територію України. Фото: facebook.com/german.galushchenko

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив скаргу сторони захисту колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка на незаконне затримання. Він залишається під вартою та буде чекати обрання запобіжного заходу, який розглядатимуть 17 лютого.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у ВАКС.

Зазначається, що слідчий суддя постановив визначити час фактичного затримання ексміністра енергетики 15 лютого 2026 року о 06:00.

Суд відмовив стороні захисту щодо звільнення підозрюваного з-під варти.

Справа Галущенка

Нагадаємо, 15 лютого 2026 року при спробі покинути територію України Галущенка затримали детективи НАБУ. Слідство стверджує, що він причетний до операції "Мідас", що стосується розкрадання коштів в "Енергоатомі". Правоохоронні органи повідомили ексміністру енергетики про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У понеділок, 16 лютого, Вищий антикорупційний суд розглядав клопотання про визнання затримання ексміністра енергетики Германа Галущенка незаконним. 

Галущенко обіймав посаду міністра енергетики з 2021 по 2025 рік, а з 17 липня до 19 листопада 2025 року був міністром юстиції.

19 листопада Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики. 

Його звільнили з уряду на тлі скандалу навколо операції "Мідас".

Справа НАБУ під назвою "Мідас" стосується масштабної корупції у сфері енергетики, співорганізатором якої, за даними слідства, є бізнесмен Тимур Міндіч.

Автор:
Тетяна Бесараб