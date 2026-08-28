Виталий Ким анонсировал перестройку Минветеранов после анализа работы ведомства

Министерство по делам ветеранов изменит свою структуру по результатам анализа работы ведомства. Ее перестроят в соответствии с конкретными задачами, для каждой из которых будут определяться ответственные и сроки выполнения.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр по делам ветеранов Виталий Ким, подводя итоги работы ведомства в течение последнего месяца.

По его словам, Минветеранов уже завершило анализ своей работы. Его результаты, как отметил министр, полностью совпадают с отчетом уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

"Сейчас меняю структуру министерства не под человека, а под задачу, чтобы реализовать его в конкретные сроки... Есть проблемы, которые нужно исправлять. Моя задача – оптимизировать работу министерства, чтобы оно давало конкретный результат для ветеранов", – заявил Ким.

После Ветеранского форума определяют ответственных и сроки

Перестройка работы министерства проходит, в частности, по итогам IX Международного ветеранского форума. По словам Кима, после мероприятия ведомство получило задание от президента, премьер-министра и ветеранского сообщества.

Теперь определенные на форуме направления должны перевести в конкретные решения, для каждого из которых установят сроки реализации и ответственных.

Ранее Ким представил пять ключевых направлений ветеранской политики на 2026-2027 годы. Среди них – государственное сопровождение ветеранов, упрощение перехода от военной службы к гражданской жизни, здоровье и реабилитация, экономическая независимость, а также честь и сохранение памяти.

Параллельно министр продолжает региональные поездки. Последней стала поездка в Полтавскую область – третья с начала таких рабочих визитов. В ходе них представители министерства общаются с ветеранами, военными, специалистами по сопровождению, семьями ветеранов, общинами и областными военными администрациями.

Ким также сообщил о встречах с военнослужащими "Азова", Десантно-штурмовых войск, Военно-морских сил и специалистами сопровождения гражданско-военного сотрудничества. Опыт военных подразделений и патронатных служб планируется использовать при развитии государственной системы сопровождения ветеранов после завершения службы.

"Логика проста – не человек должен после службы самостоятельно искать государство, а государство должно ходить за человеком и предоставлять услугу, которую обязана", – подчеркнул министр.

Для организаторов массовых мероприятий готовят специальную инструкцию

Минветеранов вместе с Министерством культуры работает над краткой инструкцией по действиям в ситуациях, когда человек остро реагирует на громкие звуки. По словам Кима, поводом стал случай во время концерта, когда у военнослужащего возникла острая реакция на громкий звук, а люди рядом не знали, как правильно поступать.

Министр подчеркнул, что подобные реакции могут возникать не только у военных или ветеранов, но и у гражданских, живущих в условиях полномасштабной войны.

Министерства планируют подготовить одностраничный гайд с рекомендациями по таким ситуациям. В Минветеранов хотят, чтобы ознакомление с соответствующим алгоритмом стало отдельным элементом подготовки организаторов массовых мероприятий.

Минветеранов расширяет цифровизацию услуг

Еще одним направлением работы ведомства остается цифровизация ветеранских услуг. По словам Кима, в команду министерства приобщили дополнительных специалистов, которые будут работать над переводом услуг в цифровой формат и развитием Реестра ветеранов.

Цель изменений – максимально сократить количество процедур и документов, которые приходится ветерану оформлять самостоятельно, и обеспечить обмен необходимой информацией между государственными системами.

Для развития этого направления Бельгия уже выделила Украине 4 млн евро. По словам министра, также есть предварительные договоренности о поддержке с другими странами.

Напомним, в Украине уже насчитывается более 1,8 млн ветеранов, а по завершении войны их количество может существенно возрасти. Поэтому одной из ключевых задач для государства и бизнеса становится экономическая реинтеграция ветеранов – их трудоустройство, профессиональное переобучение, поддержка ветеранского предпринимательства и создание условий для возвращения к активной гражданской жизни. Delo.ua запустило спецпроект "Ветеранская экономика", в котором редакция исследовала практики крупнейших украинских работодателей и сформировала список компаний, системно работающих с ветеранами.