Віталій Кім анонсував перебудову Мінветеранів після аналізу роботи відомства

Міністерство у справах ветеранів змінить свою структуру за результатами аналізу роботи відомства. Її перебудують відповідно до конкретних завдань, для кожного з яких визначатимуть відповідальних та строки виконання.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр у справах ветеранів Віталій Кім, підбиваючи підсумки роботи відомства протягом останнього місяця.

За його словами, Мінветеранів уже завершило аналіз своєї роботи. Його результати, як зазначив міністр, повністю збігаються зі звітом уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

"Зараз міняю структуру міністерства не під людину, а під задачу, щоб реалізувати її в конкретні терміни... Є проблеми, які треба виправляти. Моя задача – оптимізувати роботу міністерства, щоб воно давало конкретний результат для ветеранів", – заявив Кім.

Після Ветеранського форуму визначають відповідальних і строки

Перебудова роботи міністерства відбувається, зокрема, за підсумками IX Міжнародного ветеранського форуму. За словами Кіма, після заходу відомство отримало завдання від президента, прем'єр-міністра та ветеранської спільноти.

Тепер визначені під час форуму напрями мають перевести у конкретні рішення, для кожного з яких встановлять строки реалізації та відповідальних.

Раніше Кім представив п'ять ключових напрямів ветеранської політики на 2026–2027 роки. Серед них – державний супровід ветеранів, спрощення переходу від військової служби до цивільного життя, здоров'я та реабілітація, економічна незалежність, а також вшанування і збереження пам'яті.

Паралельно міністр продовжує регіональні поїздки. Останньою стала поїздка на Полтавщину – третя від початку таких робочих візитів. Під час них представники міністерства спілкуються з ветеранами, військовими, фахівцями із супроводу, родинами ветеранів, громадами та обласними військовими адміністраціями.

Кім також повідомив про зустрічі з військовослужбовцями "Азову", Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил та фахівцями супроводу цивільно-військового співробітництва. Досвід військових підрозділів і патронатних служб планують використовувати під час розбудови державної системи супроводу ветеранів після завершення служби.

"Логіка проста – не людина має після служби самостійно шукати державу, а держава має ходити за людиною і надавати послугу, яку зобов'язана", – наголосив міністр.

Для організаторів масових заходів готують спеціальну інструкцію

Мінветеранів разом із Міністерством культури працює над короткою інструкцією щодо дій у ситуаціях, коли людина гостро реагує на гучні звуки. За словами Кіма, приводом став випадок під час концерту, коли у військовослужбовця виникла гостра реакція на гучний звук, а люди поруч не знали, як правильно діяти.

Міністр наголосив, що подібні реакції можуть виникати не лише у військових або ветеранів, а й у цивільних, які живуть в умовах повномасштабної війни.

Міністерства планують підготувати односторінковий гайд із рекомендаціями для таких ситуацій. У Мінветеранів хочуть, щоб ознайомлення з відповідним алгоритмом стало окремим елементом підготовки організаторів масових заходів.

Мінветеранів розширює цифровізацію послуг

Ще одним напрямом роботи відомства залишається цифровізація ветеранських послуг. За словами Кіма, до команди міністерства долучили додаткових фахівців, які працюватимуть над переведенням послуг у цифровий формат та розвитком Реєстру ветеранів.

Мета змін – максимально скоротити кількість процедур і документів, які ветерану доводиться оформлювати самостійно, та забезпечити обмін необхідною інформацією між державними системами.

Для розвитку цього напряму Бельгія вже виділила Україні 4 млн євро. За словами міністра, також є попередні домовленості про підтримку з іншими країнами.

Нагадаємо, в Україні вже налічується понад 1,8 млн ветеранів, а після завершення війни їхня кількість може суттєво зрости. Тому одним із ключових завдань для держави та бізнесу стає економічна реінтеграція ветеранів – їхнє працевлаштування, професійне перенавчання, підтримка ветеранського підприємництва та створення умов для повернення до активного цивільного життя. Delo.ua запустило спецпроєкт "Ветеранська економіка", в якому редакція дослідила практики найбільших українських роботодавців і сформувала список компаній, які системно працюють із ветеранами.