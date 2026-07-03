После ужесточения критериев бронирования 44% агрокомпаний могут потерять статус критически важных

После усиления критериев определения критически важных предприятий в аграрной сфере, количество компаний, которые потенциально могут претендовать на этот статус, может сократиться почти на 44%.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные сервиса анализа рынка VKURSI на основе данных из публичных реестров.

Аналитики исследовали земельный банк предприятий, сведения о нем из Государственного реестра прав Украины и Госземкадастра.

В исследовании VKURSI не анализировалось количество компаний, которые по состоянию на сегодняшний день уже имеют статус критически важных предприятий. В то же время оценивалось количество компаний, которые могли бы соответствовать двум обновленным критериям для получения такого статуса: наличие по меньшей мере 1 000 га земель и годовой доход от 40 млн грн.

44% агрокомпаний могут потерять соответствие требованиям к критически важным

Напомним, Кабмин ужесточил критерии для компаний, имеющих право на бронирование сотрудников, существенно увеличив требования объемов годового дохода и уровню средних заработных плат.

Минимальная площадь обрабатываемых угодий для агропредприятий выросла вдвое – с 500 до 1000 га, а порог годового дохода вырос с 20 млн грн до 40 млн грн.

По предварительным критериям (земельный банк от 500 га и чистый доход от 20 млн грн) потенциально соответствовали статусу критически важных 5 102 компаний.

После повышения пороговых значений, а именно земельный банк должен составлять от 1000 га и чистый доход – от 40 млн грн, таким требованиям отвечают 2867 компаний.

Аналитики подсчитали, что 2235 агропредприятий только по этим двум критериям потенциально могут потерять статус критически важных, что составляет 44% от количества компаний, которые, вероятно, отвечали предыдущим критериям.

Инфографика VKURSI

Более 1000 га имеют 4305 компаний.

В общем, земельный банк более 1000 га имеют 4305 компаний. Больше всего таких предприятий зарегистрировано в:

Одесской области - 371 компания;

Днепропетровской - 317;

Харьковской - 306;

Запорожской - 295;

Кировоградской - 287.

Для сравнения, земельные участки площадью более 500 га имеют 7375 компаний. Больше всего их в Одесской области (615 компаний), Днепропетровской (586), Кировоградской (554), Харьковской (519) и Николаевской (472).

В Украине изменили правила бронирования работников предприятий

Напомним, правительство обязало все предприятия, имеющие статус критически важных, повторно подтвердить этот статус по новым критериям. При этом уже принятые решения о признании предприятий критически важны сохраняют свою силу в течение срока, на который они приняты, но не более чем до 1 сентября 2026 года.

Это означает, что к концу лета предприятия должны повторно пройти процедуру подтверждения критичности по обновленным критериям. Массовое прекращение бронирования в один день не предусматривается, однако для части работников отсрочки могут завершиться именно с 1 сентября - в случае, если работодатель не успеет подтвердить статус. Если предприятие не проходит повторное подтверждение в определенные сроки, его статус критически важного аннулируется, что автоматически влечет утрату действующих отсрочок для забронированных работников.

Ранее сообщалось, что в Украине компаниям и организациям предоставит три месяца в подтверждение статуса критичности в рамках обновленных процедур бронирования работников.