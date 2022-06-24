Украинцы в ЕС открыли 170 тысяч счетов в Revolut

Украинцы, находящиеся на территории Европейского Союза, уже открыли более 170 тысяч счетов в Revolut.

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Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Свыше 170 тысяч счетов в Revolut открыто украинцами в ЕС. С самого начала полномасштабного вторжения компания поддержала нас и дала возможность гражданам Украины в Европе открывать счета в мобильном приложении", - отметил министр.

По его словам, это позволило тысячам украинцев быстро и безопасно переводить средства и пользоваться мобильным банкингом.

Федоров отметил, что Revolut – резидент "Дія.City" и один из самых дорогих финтех-стартапов Великобритании.

С Revolut украинцы имеют возможность бесплатно, за несколько кликов создать учетную запись, получить карту в приложении и сразу ею воспользоваться.

СПРАВКА:

Revolut разрабатывает первое в мире глобальное финансовое приложение. В 2015 году компания Revolut запустила в Великобритании приложение с функционалом перевода и обмена средств. На сегодняшний день 16 миллионов клиентов во всем мире используют десятки инновационных продуктов Revolut для осуществления более 150 миллионов транзакций ежемесячно.

В настоящее время в компании Revolut работает более 2800 специалистов по всему миру, в том числе более 500 инженеров.

Напомним, Влад Яценко, который является соучредителем финтех-стартапа Revolut, стал миллиардером после того, как компания привлекла $800 млн финансирования. Он занял 10 место рейтинга 100 самых богатых украинцев от Forbes, потеснив олигарха Александра Ярославского.