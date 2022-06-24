Українці в ЄС відкрили 170 тисяч рахунків у Revolut

Українці, які перебувають на території Європейського Союзу, вже відкрили понад 170 тисяч рахунків у Revolut.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Понад 170 тисяч рахунків у Revolut відкрито українцями в ЄС. Із самого початку повномасштабного вторгнення компанія підтримала нас і дала можливість громадянам України в Європі відкривати рахунки в мобільному додатку", - зазначив міністр.

За його словами, це дозволило тисячам українців швидко та безпечно переказувати кошти та користуватися мобільним банкінгом.

Федоров зазначив, що Revolut – резидент "Дія.City" та один із найдорожчих фінтех-стартапів Великобританії.

З Revolut українці мають можливість безкоштовно, за кілька кліків створити обліковий запис, отримати картку в додатку та одразу нею скористатися.

ДОВІДКА:

Revolut розробляє перший у світі глобальний фінансовий додаток. У 2015 році компанія Revolut запустила у Великій Британії додаток з функціоналом переказу та обміну коштів. На сьогоднішній день 16 мільйонів клієнтів у всьому світі використовують десятки інноваційних продуктів Revolut для здійснення понад 150 мільйонів транзакцій щомісяця.

В даний час у компанії Revolut працює понад 2800 фахівців по всьому світу, у тому числі понад 500 інженерів.

Нагадаємо, Влад Яценко, який є співзасновником фінтех-стартапу Revolut, став мільярдером після того, як компанія залучила $800 млн. фінансування. Він посів 10 місце рейтингу 100 найбагатших українців від Forbes, потіснивши олігарха Олександра Ярославського.