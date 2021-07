Украинский IT-предприниматель впервые стал долларовым миллиардером: обогнал Ярославского

Украинец Влад Яценко, который является соучредителем финтех-стартапа Revolut, стал миллиардером после того, как компания привлекла $800 млн финансирования.

Теперь цифровой банк Revolut оценивается в $33 млрд, сообщает TechCrunch.

Указано, что с 2020 года оценка компании, которую Яценко основал совместно с россиянином Николаем Сторонским, выросла в 6 раз — тогда Revolut оценили в $5,5 млрд.

После нового раунда финансирования, где главными инвесторами стали фонд SoftBank Vision Fund 2 и Tiger Global Management, Revolut стал самым дорогим стартапом в Великобритании.

Известно, что украинец Влад Яценко, по данным Pitchbook, по состоянию на декабрь 2020 года владел около 3,97% акций компании. Таким образом, Яценко стал миллиардером.

Однако после инвестиций его доля могла снизиться до около 3,87%. Впрочем, в этом случае акции в его собственности оцениваются примерно в $1,3 млрд.

Как отмечается, такое состояние позволяет Яценко занять 10 место рейтинга 100 самых богатых украинцев от Forbes, потеснив олигарха Александра Ярославского.

В свою очередь другой соучредитель Revolut — Николай Сторонский — впервые попал в список самых богатых людей России по версии Forbes в 2019 году.

Сейчас, после нового раунда финансирования стартапа, его 23,9% акций будут оцениваться приблизительно в $7,9 млрд.

