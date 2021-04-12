Число IT-предпринимателей в Украине за год выросло на 16%

Число физлиц-предпринимателей, работающих в IT-сфере, в Украине за последний год выросло на 29,1 тысячи, или на 16% до 212,5 тысячи. Как сообщает DOU, темпы прироста этого показателя относительно предыдущих лет несколько упали: с апреля 2017 по апрель 2018 он составил 21%, в следующий год — 23%, а затем — 22%. В то же время общее количество ФЛП упало на 2%.

Самым популярным кодом ОКВЭД, который определяет основную сферу деятельности IT-специалиста, зарегистрированного как ФЛП, остается "62.01 Компьютерное программирование". За год количество специалистов, зарегистрированных по этому коду, увеличилась на 19,5 тысячи человек до 143,5 тысячи. Их доля в общем числе айтишников составляет 67,5%.

На втором и третьем местах по уровню популярности остаются "62.02 Консультации по вопросам информатизации" и "63.11 Обработка данных", по которым работают 30,6 и 25,9 тысячи (14,4% и 12,2%) IT-специалистов соответственно.

Также авторы профильного ресурса оценили количество айтишников по областям с учетом численности населения на 1 февраля 2021 года и данных опроса представителей IT-сферы, проведенного в июне 2020 года, в котором участвовало 12,9 тысячи человек, указывавших, среди прочего, регион регистрации и регион фактической работы.

Так, наибольший прирост количества зарегистрированных как ФЛП IT-специалистов наблюдается в Закарпатской, Одесской, Ровенской и Запорожской областях: здесь их стало больше более чем на 20% за год. В то же время в Николаевской и Херсонской областях рост составил лишь 12,5 и 12,8% соответственно.

Наибольшая же положительная разница между количеством зарегистрированных и оценочным количеством реально работающих ФЛП наблюдается в Киевской, Львовской и Харьковской областях. Около трети предпринимателей, работающих в Киеве и области, приехали в столицу из других регионов. Во Львовской области таких около четверти. В Харьковской области живут и работают на 9% больше ФЛП, чем зарегистрировано.

В Одесской области эти числа примерно равны, в остальных — баланс отрицательный. Наибольшие регионы-доноры — Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская и Полтавская области.

В процентном отношении чаще всего IT-специалисты уезжают из Донецкой, Полтавской, Херсонской, Житомирской, Волынской, Ровенской, Сумской и Черниговской областей: более 60% зарегистрированных в этих регионах IT-специалистов на самом деле работают в других городах Украины.

В этом году 27% всех зарегистрированных как физлица-предприниматели специалистов отрасли составляют женщины, что на 1 процентный пункт больше, чем годом ранее. Наибольшая доля айтишниц наблюдается во Львовской и Харьковской областях (31% и 29% соответственно).