"Есть тенденция: люди из IT-аутсорса создают продукты", — инвесторы об IT-рынке Украины

Только на израильские IT-компании работает 50 тысяч аутсорс-специалистов из Украины. Об этом во время Invest Global Summit рассказал венчурный партнер украинского фонда TA Ventures Игорь Перция.

"Революция в мире ФЛП, которая произошла годы назад, позволила украинскому IT развиваться и строить бизнесы достаточно дешево. Кроме того, государство не вмешивалось, никто не понимал, как украсть эти кабели, как украсть бизнес у айтишника. В результате рынок развился, и появилось огромное количество специалистов. Многие украинцы работают в аутсорсерах, так, только на израильские IT-компании работают 50 тысяч человек. Аутсорс позволяет заработать деньги, чтобы строить бизнес. 3-4 года назад все говорили, что аутсорс — это плохо, нужно создавать продукты. Сегодня мы имеем тенденцию, что люди из аутсорса создают продуктовые стартапы", — говорит инвестор.

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При этом, IT-сообщество создает вокруг себя экосистему и питает дополнительные виды бизнеса: жилое строительство, спортивные залы, доставка еды и так далее.

"IT-отрасль создает огромное количество рабочих мест. Когда компания получает инвестиции в Долине, часть денег попадает обратно в Украину и двигает экономику, айтишники покупают жилье, кушают, одеваются и копят деньги для новых стартапов", — говорит партнер международного технологического холдинга TECHIIA Юра Лазебников.

В целом же, эксперты сразу указывают на недостатки и достоинства Украины. У нас недорогая рабочая сила, хорошие специалисты и низкая себестоимость продукта. При этом, рынка в стране практически нет: покупательская способность украинцев достаточно невысокая.

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Инвесторы готовы вкладывать деньги в продукт. "Если стартап совпадает с текущим бизнесом, мы стараемся инвестировать в те проекты, которые могут поддержать наши направления, в частности, в киберспорт", — говорит Юра Лазебников. В случае, если совпадения нет, говорит он, важно, чтобы продукт создавали вместе с людьми с рынка, для которого этот продукт создается. Поэтому в направлениях себя не ограничивает: по сути, IT-технологии применимы везде.

Со-основатель UPswot Ярослав Ярославский, в свою очередь, видит будущее в образовании. "За последнее время появилось несколько крупных стартапов-единорогов, которые привлекли большое финансирование, и это — образовательные платформы. Рынок образования сейчас занят на 4%, его оценивают в $7 трлн, это больше, чем финтех", — суммирует он.