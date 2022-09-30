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- Бізнес
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Рада працює над запровадженням в Україні е-резидентства, — нардеп
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №5270 про електроне резидентсво. Тепер комітет разом з Мінцифрою готує документ до другого читання.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Якщо коротко, це можливість для іноземців в пару кліків "перевезти" свій бізнес в Україну без необхідності переїжджати фізично. Це класний варіант для фахівців в країнах зі складною політичною та економічною ситуацією працювати з розвиненими цивілізованими ринками та захистити свої доходи", — пояснив нардеп.
Згідно з законопроєктом, в Україні можуть впровадити набуття статусу е-резидент фактично в режимі онлайн. Пропонується, що спочатку фахівець реєструється у "Дії" та проходить фінансову та безпекову перевірку.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У разі успішного проходження він стає електронним резидентом, тобто, електронним платником єдиного податку на 3 групі без ПДВ та отримує ЕЦП.
Е-резидент зможе віддалено відкрити рахунок у банкові, який стане за сумісництвом його податковим агентом. Податок встановлять на рівні 5% від доходів в рамках ліміту ФОП 3 групи, більше ліміту — 15%.
При цьому громадяни РФ, внесені в "чорний список" FATF та особи, які мають дохід в Україні (окрім пасивного), не можуть стати е-резидентом, згідно з нормами законопроєкту №5270.
Список країн, громадянам яких дозволено стати е-резидентами, України визначає уряд.
"Механізм запрацює з 2023 року. Естонія таким чином за перші 5 років роботи такого інструменту отримала 25 млн євро прямого доходу. Цілком можливо, що тепер у них з’явиться конкурент", — додав Железняк.
Нагадаємо, в Україні вже запровадили "Дія.City" - це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ, який передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що правовий режим "Дія.Сity" є однією з найкращих податкових систем у світі, яка в 5 разів нижча за плату податків за загальною системою. Нещодавно Кабінет міністрів України розширив дію правового режиму “Дія.City” на нові види технологічної діяльності.
Джерело фото: ua.depositphotos.com