Масштабный ущерб экологии: в Черкасской области разоблачили незаконную добычу песка на 58 млн грн

В Черкасской области руководство компании организовало незаконную добычу песка в акватории Кременчугского водохранилища с помощью запрещенного земснаряда.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Детали схемы

Следствие установило, что компания владела официальным спецразрешением на добычу песка на конкретном участке Краснослободского месторождения.

Однако в период с марта по октябрь 2025 руководитель предприятия наладил работу за пределами законных границ, привлекая к схеме подчиненного и других лиц. Добычу вели с помощью земснаряда, а сырье транспортировали на территорию предприятия, создавая иллюзию легальной деятельности.

Согласно материалам расследования, злоумышленники незаконно добыли около 50 тысяч кубических метров песка рыночной стоимостью более 11,6 млн грн. Нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 58,4 млн грн.

Кроме того, выяснилось, что использованный земснаряд не имел никаких необходимых судовых или классификационных документов, а его эксплуатация официально запрещена.

Директору и работнику предприятия поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 240 УК Украины.

Правоохранители также расследуют еще одно производство в Черкасской области, где разоблачена более масштабная схема нелегальной добычи и продажи песка.

По этому делу ущерб государству достигает почти 750 млн грн, а статус подозреваемых имеют пять человек, среди которых депутат одного из городских советов области.

Ранее в Одесской области в суд передали дело о масштабной незаконной добыче песка из Дуная, который длился в 2023-2025 годах и нанес государству более 182 млн грн убытков.