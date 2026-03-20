Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Наличный курс:

USD

44,10

43,90

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Квартиры возле фронта дорожают, несмотря на падение спроса – данные OLX.

дом новостройка улица люди
В городах с повышенной опасностью цены все равно увеличиваются. / Freepik

Несмотря на близость к фронту и сложную ситуацию в безопасности, в прифронтовых областях Украины медиани цены на покупку и аренду квартир преимущественно выросли. В то же время, спрос на жилье, особенно в сегменте покупки, заметно снизился.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование OLX Недвижимость, в котором проанализированы изменения на рынке однокомнатных квартир на вторичном рынке в феврале 2026 по сравнению с февралем 2025-го.

Покупка: дороже, но менее активно

Наибольшее удорожание зафиксировано в Харьковской области: медианная цена однокомнатной квартиры выросла на 18% – до 1 млн грн ($22,6 тыс.). В Харьковена 16%, до 1,1 млн грн ($24,9 тыс.).

Второе место по темпам роста занимает Сумская область+15% (до 862 тыс. грн. или $19,5 тыс.), а в областном центре+19% (до 992 тыс. грн. или $22,4 тыс.).

Умеренный рост наблюдается в Днепропетровской и Черниговской областяхв пределах 8–12%. В Днепре медианная цена составляет 1,4 млн грн ($31,7 тыс.), в Чернигове1,5 млн грн ($33,9 тыс.).

В Херсонской области жилье подорожало на 6%до 632 тыс. грн ($14,3 тыс.).

В то же время в Запорожской области и Запорожье зафиксировано единственное снижениена 4%, до около 644 тыс. грн ($14,6 тыс.).

Вместе с ростом цен рынок показывает понижение активности покупателей. В феврале 2026 г. количество отзывов на объявление уменьшилось на 15-45% в зависимости от региона. Наибольшее падение было зафиксировано в Чернигове (до -44%), Харькове (-39%) и Днепре (-35%).

Аренда: разнонаправленная динамика

На рынке аренды ситуация менее однозначначеткой тенденции роста или понижения не наблюдается.

Наибольший рост цен произошел в Харьковской и Херсонской областяхпо +33%. В Харьковской области медианская аренда составляет 5,3 тыс. грн, в Херсонской4 тыс. грн.

В Запорожской области цены выросли на 20%до 6 тыс. грн., в Днепропетровскойна 6% (до 10,5 тыс. грн. в Днепре и 9 тыс. грн. в области).

В то же время в Черниговской области цены остались на уровне 6,5 тыс. грн, а в самом Чернигове даже снизились на 7%. В Сумской области зафиксировано падение на 17%до 5 тыс. грн.

Спрос на аренду также меняется неравномерно. Наибольший рост откликов наблюдается в Запорожской области (+74%) и Харьковской (+19%). В то же время в Херсонской и Сумской областях спрос снизился на 10%, а в Черниговскойна 28%.

Рынок становится осторожнее

В общем, ситуация на рынке жилья в прифронтовых регионах остается неоднородной. В сегменте покупки цены растут, но активность покупателей снижается, что свидетельствует об осторожности и неопределенности.

В сегменте аренды динамика зависит от конкретного региона: в одних областях одновременно растут и цены, и спрос, в другихоба показателя падают.

Ключевыми факторами остаются безопасность и миграционные процессы, которые непосредственно влияют на спрос и цены на жилье.

Напомним, однокомнатные квартиры в ряде областных центров подорожали на 10–20%. Лидером роста оказался Тернополь – 27%, а падение цен зафиксировано в Херсоне и Запорожье.

Автор:
Ярослава Тюпка