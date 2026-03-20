Квартиры возле фронта дорожают, несмотря на падение спроса – данные OLX.

Несмотря на близость к фронту и сложную ситуацию в безопасности, в прифронтовых областях Украины медиани цены на покупку и аренду квартир преимущественно выросли. В то же время, спрос на жилье, особенно в сегменте покупки, заметно снизился.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование OLX Недвижимость, в котором проанализированы изменения на рынке однокомнатных квартир на вторичном рынке в феврале 2026 по сравнению с февралем 2025-го.

Покупка: дороже, но менее активно

Наибольшее удорожание зафиксировано в Харьковской области: медианная цена однокомнатной квартиры выросла на 18% – до 1 млн грн ($22,6 тыс.). В Харькове – на 16%, до 1,1 млн грн ($24,9 тыс.).

Второе место по темпам роста занимает Сумская область – +15% (до 862 тыс. грн. или $19,5 тыс.), а в областном центре – +19% (до 992 тыс. грн. или $22,4 тыс.).

Умеренный рост наблюдается в Днепропетровской и Черниговской областях – в пределах 8–12%. В Днепре медианная цена составляет 1,4 млн грн ($31,7 тыс.), в Чернигове – 1,5 млн грн ($33,9 тыс.).

В Херсонской области жилье подорожало на 6% – до 632 тыс. грн ($14,3 тыс.).

В то же время в Запорожской области и Запорожье зафиксировано единственное снижение – на 4%, до около 644 тыс. грн ($14,6 тыс.).

Вместе с ростом цен рынок показывает понижение активности покупателей. В феврале 2026 г. количество отзывов на объявление уменьшилось на 15-45% в зависимости от региона. Наибольшее падение было зафиксировано в Чернигове (до -44%), Харькове (-39%) и Днепре (-35%).

Аренда: разнонаправленная динамика

На рынке аренды ситуация менее однозначна – четкой тенденции роста или понижения не наблюдается.

Наибольший рост цен произошел в Харьковской и Херсонской областях – по +33%. В Харьковской области медианская аренда составляет 5,3 тыс. грн, в Херсонской – 4 тыс. грн.

В Запорожской области цены выросли на 20% – до 6 тыс. грн., в Днепропетровской – на 6% (до 10,5 тыс. грн. в Днепре и 9 тыс. грн. в области).

В то же время в Черниговской области цены остались на уровне 6,5 тыс. грн, а в самом Чернигове даже снизились на 7%. В Сумской области зафиксировано падение на 17% – до 5 тыс. грн.

Спрос на аренду также меняется неравномерно. Наибольший рост откликов наблюдается в Запорожской области (+74%) и Харьковской (+19%). В то же время в Херсонской и Сумской областях спрос снизился на 10%, а в Черниговской – на 28%.

Рынок становится осторожнее

В общем, ситуация на рынке жилья в прифронтовых регионах остается неоднородной. В сегменте покупки цены растут, но активность покупателей снижается, что свидетельствует об осторожности и неопределенности.

В сегменте аренды динамика зависит от конкретного региона: в одних областях одновременно растут и цены, и спрос, в других – оба показателя падают.

Ключевыми факторами остаются безопасность и миграционные процессы, которые непосредственно влияют на спрос и цены на жилье.

Напомним, однокомнатные квартиры в ряде областных центров подорожали на 10–20%. Лидером роста оказался Тернополь – 27%, а падение цен зафиксировано в Херсоне и Запорожье.