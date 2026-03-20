Квартири біля фронту дорожчають попри падіння попиту – дані OLX

Попри близькість до фронту та складну безпекову ситуацію, у прифронтових областях України медіанні ціни на купівлю та оренду квартир переважно зросли. Водночас попит на житло, особливо у сегменті купівлі, помітно знизився.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження OLX Нерухомість, у якому проаналізовано зміни на ринку однокімнатних квартир на вторинному ринку у лютому 2026 року порівняно з лютим 2025-го.

Купівля: дорожче, але менш активно

Найбільше подорожчання зафіксовано у Харківській області: медіанна ціна однокімнатної квартири зросла на 18% – до 1 млн грн ($22,6 тис.). У самому Харкові – на 16%, до 1,1 млн грн ($24,9 тис.).

Друге місце за темпами зростання посідає Сумська область – +15% (до 862 тис. грн або $19,5 тис.), а в обласному центрі – +19% (до 992 тис. грн або $22,4 тис.).

Помірне зростання спостерігається у Дніпропетровській та Чернігівській областях – у межах 8–12%. У Дніпрі медіанна ціна становить 1,4 млн грн ($31,7 тис.), у Чернігові – 1,5 млн грн ($33,9 тис.).

У Херсонській області житло подорожчало на 6% – до 632 тис. грн ($14,3 тис.).

Водночас у Запорізькій області та Запоріжжі зафіксовано єдине зниження – на 4%, до близько 644 тис. грн ($14,6 тис.).

Разом зі зростанням цін ринок демонструє зниження активності покупців. У лютому 2026 року кількість відгуків на оголошення зменшилася на 15-45% залежно від регіону. Найбільше падіння зафіксовано у Чернігові (до -44%), Харкові (-39%) та Дніпрі (-35%).

Оренда: різноспрямована динаміка

На ринку оренди ситуація менш однозначна – чіткої тенденції зростання або зниження не спостерігається.

Найбільше зростання цін відбулося у Харківській та Херсонській областях – по +33%. У Харківській області медіанна оренда становить 5,3 тис. грн, у Херсонській – 4 тис. грн.

У Запорізькій області ціни зросли на 20% – до 6 тис. грн, у Дніпропетровській – на 6% (до 10,5 тис. грн у Дніпрі та 9 тис. грн в області).

Водночас у Чернігівській області ціни залишилися на рівні 6,5 тис. грн, а в самому Чернігові навіть знизилися на 7%. У Сумській області зафіксовано падіння на 17% – до 5 тис. грн.

Попит на оренду також змінюється нерівномірно. Найбільше зростання кількості відгуків спостерігається у Запорізькій області (+74%) та Харківській (+19%). Водночас у Херсонській і Сумській областях попит знизився на 10%, а у Чернігівській – на 28%.

Ринок стає більш обережним

Загалом ситуація на ринку житла у прифронтових регіонах залишається неоднорідною. У сегменті купівлі ціни зростають, але активність покупців знижується, що свідчить про обережність і невизначеність.

Натомість у сегменті оренди динаміка залежить від конкретного регіону: в одних областях одночасно зростають і ціни, і попит, в інших – обидва показники падають.

Ключовими факторами залишаються безпекова ситуація та міграційні процеси, які безпосередньо впливають на попит і ціни на житло.

