lifecell та Ericsson уклали стратегічну угоду для запуску надшвидкого інтернету: що зміниться для абонентів

Українська телекомунікаційна компанія lifecell та компанія Ericsson оголосили про укладання стратегічної угоди щодо модернізації ядра мережі.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що проєкт є частиною глобальної стратегії з оновлення мережевої інфраструктури. Він дозволить забезпечити абонентів найсучаснішими сервісами наступного покоління.

В межах проєкту lifecell оновить ядро мережі за допомогою хмарних рішень Ericsson (Packet Core та User Data Management). Це замінить старі технології на гнучку платформу, яка значно пришвидшить передачу даних та покращить якість інтернету.

Це дозволить lifecell підвищити продуктивність і стійкість мережі, оптимізувати використання ресурсів, а найголовніше це суттєво скоротити час виведення нових сервісів на ринок.

В компанії зазначили, що оновлення ядра мережі здійснюється відповідно до сучасних принципів 5G. Це створює технічну основу для покращення якості сервісів, зокрема 5G Standalone і мережевої сегментації (network slicing).

Паралельно lifecell модернізує систему управління абонентськими даними, впроваджуючи рішення Ericsson Cloud Native Unified Data Management (UDM), що забезпечує уніфіковане, масштабоване та безпечне управління даними абонентів.

Договір підписали в Києві керівники компаній - директор lifecell Михайло Шелемба та керівниця представництва Ericsson в Україні Вікторія Гварішвілі - за присутності економічного радника Посольства Франції в Україні П'єра Оффре та Надзвичайного і Повноважного Посла Королівства Швеції в Україні Мартіна Оберга.

Що це означає для абонентів

Нове хмарне ядро зробить мобільний інтернет ще швидшим, а з’єднання — надійнішим. Модернізація мережевого ядра створює базу для переходу на стандарти 5G Standalone, що гарантує мінімальні затримки передачі даних.

Це критично важливо для тих, хто любить стрімити, грати в онлайн-ігри чи спілкуватися по відеозв’язку без переривань.

Крім того, мережа стане стійкішою до збоїв і повністю готовою до запуску 5G та сучасних технологій на кшталт віртуальної реальності (AR/VR).

Про lifecell

Lifecell – український постачальник електронних комунікацій, який надає послуги мобільного зв’язку та передачі даних на основі швидкісного інтернету. Компанія розвиває екосистему для реалізації проєктів зі створення "розумних" міст та надає широкий спектр рішень для B2B-сегменту: інструменти на основі Big Data, універсальні рішення для автоматизації маркетингових кампаній, сервіси із кібербезпеки, дистанційного моніторингу бізнесу та IP-телефонії. Станом на кінець 2 кварталу 2025 року lifecell обслуговує 9,6 мільйона абонентів.

