lifecell и Ericsson заключили стратегическое соглашение для запуска сверхбыстрого интернета: что изменится для абонентов

Украинская телекоммуникационная компания lifecell и Ericsson объявили о заключении стратегического соглашения по модернизации ядра сети.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Проект является частью глобальной стратегии по обновлению сетевой инфраструктуры. Он позволит обеспечить абонентов современными сервисами следующего поколения.

В рамках проекта lifecell обновит ядро сети с помощью облачных решений Ericsson (Packet Core и User Data Management). Это заменит старые технологии на гибкую платформу, которая ускорит передачу данных и улучшит качество интернета.

Это позволит lifecell повысить производительность и устойчивость сети, оптимизировать использование ресурсов, а самое главное – это существенно сократить время вывода новых сервисов на рынок.

В компании отметили, что обновление ядра сети осуществляется в соответствии с современными принципами 5G. Это создает техническую основу для улучшения качества сервисов, в частности, 5G Standalone и сетевой сегментации (network slicing).

Параллельно lifecell модернизирует систему управления абонентскими данными, внедряя решение Ericsson Cloud Native Unified Data Management (UDM), обеспечивающее унифицированное, масштабируемое и безопасное управление данными абонентов.

Договор подписали в Киеве руководители компаний – директор lifecell Михаил Шелемба и глава представительства Ericsson в Украине Виктория Гваришвили – при присутствии экономического советника Посольства Франции в Украине Пьера Оффре и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Швеции в Украине Мартина Оберга.

Что это значит для абонентов

Новое облачное ядро сделает мобильный интернет еще быстрее, а соединение более надежным. Модернизация сетевого ядра создает базу для перехода на 5G стандарты Standalone, что гарантирует минимальные задержки передачи данных.

Это критически важно для тех, кто любит сдерживать, играть в онлайн игры или общаться по видеосвязи без прерываний.

Кроме того, сеть станет более устойчивой к сбоям и полностью готова к запуску 5G и современным технологиям вроде виртуальной реальности (AR/VR).

О lifecell

Lifecell – украинский поставщик электронных коммуникаций, предоставляющий услуги мобильной связи и передачи данных на основе скоростной Интернет. Компания развивает экосистему для реализации проектов по созданию "умных" городов и предоставляет широкий спектр решений для B2B-сегмента: инструменты на основе Big Data, универсальные решения для автоматизации маркетинговых кампаний, сервисы по кибербезопасности, дистанционному мониторингу бизнеса и IP-телефонии. На конец 2 квартала 2025 года lifecell обслуживает 9,6 миллиона абонентов.

Ранее сообщалось, что оператор мобильной связи lifecell завершает работу 3G в Черновицкой области, увольняя частоты для 4G