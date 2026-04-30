АМКУ запідозрив трьох мобільних операторів у недобросовісній конкуренції: деталі

Антимонопольний комітет України надав рекомендації трьом найбільшим мобільним операторам — ПрАТ "ВФ Україна" (Vodafone), ПрАТ "Київстар" та ТОВ "лайфселл" (lifecell) щодо припинення дій, які можуть містити ознаки недобросовісної конкуренції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на АМКУ.

Йдеться про поширення інформації про "безлімітний мобільний інтернет", яка, за оцінкою АМКУ, може вводити споживачів в оману через спосіб її подання в рекламних матеріалах.

У чому претензії АМКУ

Антимонопольний комітет вважає, що оператори:

використовують формулювання "безлімітний інтернет", яке може бути неточним;

подають інформацію у спосіб, що здатний вводити споживача в оману;

можуть порушувати законодавство про захист від недобросовісної конкуренції.

Рекомендації надано в межах статті 46 закону України "Про захист економічної конкуренції". Вони передбачають необхідність припинення таких практик без відкриття формального провадження на цьому етапі.

Що це означає для ринку

Рішення АМКУ може вплинути на рекламні стратегії операторів мобільного зв’язку, зокрема щодо тарифів із позиціонуванням "безлімітного" інтернету.

У разі невиконання рекомендацій регулятор має право перейти до подальших заходів реагування, включно з розглядом справи про порушення конкуренційного законодавства.

Додамо, "Київстар" планує об'єднатися з Vodafone і не розглядає об’єднання вежового бізнесу як ознаку монополізації ринку, а навпаки — як поширену міжнародну практику, що підвищує ефективність інфраструктури та стійкість мобільних мереж.