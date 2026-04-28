Shell покупает канадскую ARC Resources за $13,6 млрд: ставка на дешевый газ и LNG

Shell
Газовый месторождений бассейн Монтни в Канаде – один из ключевых активов ARC Resources / Depositphotos

Shell объявила о приобретении канадской ARC Resources за $13,6 млрд, усиливая позиции по добыче природного газа и нефтяном секторе Северной Америки. Соглашение должно стать частью стратегии компании по увеличению денежных потоков и развитию LNG-бизнеса.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает Shell Global .

В компании отмечают, что структура сделки предусматривает смешанную оплату: 25% суммы будут выплачены наличными, еще 75% — акциями Shell. Общая оценка сделки включает премию около 20% к средневзвешенной рыночной цене акций ARC за последние 30 дней.

После учета долга общая стоимость предприятия оценивается примерно в 16,4 млрд долларов. Ожидается, что сделка принесет Shell дополнительные 370 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки и позволит нарастить среднегодовые темпы роста добычи с 1% до 4%.

Ключевым активом ARC является сланцевый бассейн Монтни в западной Канаде — один из самых больших и эффективных газовых регионов Северной Америки. После завершения сделки Shell получит около 1,5 млн акров в этом регионе и интегрирует их с собственными активами.

В компании заявляют, что новые активы обладают низкой себестоимостью добычи и относительно меньшим углеродным следом, что соответствует стратегии Shell по уменьшению выбросов при сохранении фокуса на традиционной энергетике.

CEO Shell Ваэль Саван отметил, что соглашение укрепляет ресурсную базу компании на десятилетие и усиливает ее присутствие в Канаде, в частности, для поставки газа на проекты LNG Canada.

В Shell ожидают, что сделка начнет генерировать дополнительные доходы уже с первого года – на уровне около $250 млн, а положительный эффект на свободный денежный поток станет ощутимым с 2027 года.

Напомним, что ранее крупные энерготрейдеры Shell и TotalEnergies объявили форс-мажор по части контрактов на поставку сжиженного природного газа из-за перебоев в логистике и производственных цепях. Решение усугубляет риски нестабильности на глобальном рынке LNG и может создать дополнительное давление на цены газа в Европе, которое остается одним из ключевых импортеров.

Автор:
Лариса Крупко