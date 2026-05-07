Нафта дорожчає через очікування мирної угоди на Близькому Сході

Світові ціни на нафту знову пішли вгору після різкого падіння, оскільки інвестори оцінюють перспективи мирної угоди між США та Іраном. Ринки уважно стежать за переговорами напередодні зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна, а також за можливими наслідками для постачання нафти з Близького Сходу.

Які ціни?

Світові ціни на нафту перейшли до зростання після різкого падіння напередодні. Обидва ключові нафтові еталони втратили понад 7% у середу та опустилися до мінімумів за два тижні, однак пізніше частково відіграли втрати.

Інвестори повернулися до купівлі після заяв президента США Дональда Трампа про те, що особисті переговори з Іраном поки що передчасні. Додаткову підтримку ринку надали повідомлення про скорочення запасів сирої нафти у США на 2,3 млн барелів за тиждень.

Чому дорожчає нафта?

Головною причиною коливань на нафтовому ринку залишаються переговори щодо можливого завершення конфлікту між США та Іраном.

Тегеран вивчає американську мирну пропозицію, яка передбачає формальне припинення війни, хоча ключові суперечки - зокрема щодо ядерної програми Ірану та Ормузької протоки - поки не вирішені. Інвестори також очікують результатів майбутньої зустрічі Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Аналітики зазначають, що будь-які ознаки деескалації можуть спричинити падіння нафтових цін, тоді як нові атаки або загострення на Близькому Сході здатні спровокувати новий стрибок вартості нафти.

Нагадаємо, світові ціни на нафту незначно знизилися після заяви Трампа про допомогу суднам в Ормузькій протоці. Водночас котирування залишаються високими через напруження між США та Іраном і перебої з постачанням.