Нефть дорожает из-за ожиданий мирного соглашения на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть снова пошли вверх после резкого падения, поскольку инвесторы оценивают перспективы мирного соглашения между США и Ираном. Рынки внимательно следят за переговорами накануне встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина, а также возможных последствий для поставки нефти с Ближнего Востока.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Какие цены?

Мировые цены на нефть перешли к росту после резкого падения накануне. Оба ключевых нефтяных образца потеряли более 7% в среду и опустились до минимумов за две недели, однако позже частично отыграли потери.

Инвесторы вернулись к покупке после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что личные переговоры с Ираном пока преждевременны. Дополнительную поддержку рынку оказали сообщения о сокращении запасов сырой нефти в США на 2,3 млн баррелей в неделю.

Почему дорожает нефть?

Главной причиной колебаний на нефтяном рынке остаются переговоры о возможном завершении конфликта между США и Ираном.

Тегеран изучает американское мирное предложение, предусматривающее формальное прекращение войны, хотя ключевые споры - в частности, по ядерной программе Ирана и Ормузского пролива - пока не решены. Инвесторы также ожидают результатов предстоящей встречи Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина.

Аналитики отмечают, что любые признаки деэскалации могут вызвать падение цен на нефть, тогда как новые атаки или обострения на Ближнем Востоке способны спровоцировать новый скачок стоимости нефти.

Напомним, мировые цены на нефть незначительно снизились после заявления Трампа о помощи судам в Ормужском проливе. В то же время котировки остаются высокими из-за напряжения между США и Ираном и перебоев со снабжением.