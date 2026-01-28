Нацбанк вернул более 250 млн грн проблемных кредитов в 2025 году

В 2025 году Национальный банк Украины получил на погашение проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 253,3 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

О кредитах рефинансирования неплатежеспособных банков

В 2025 году наибольшая часть средств на погашение проблемной задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков – 202 млн грн – поступила от реализации заложенных имущественных прав по кредитным договорам.

Еще 16,1 млн грн было получено от реализации заложенного недвижимого имущества поручителей неплатежеспособных банков в пределах исполнительного производства, а 35,1 млн грн - за счет других источников.

С 2015 года Национальный банк в общей сложности вернул почти 20 млрд грн задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков.

По состоянию на 1 января 2026 г. остаток задолженности составляет 36,4 млрд грн. НБУ продолжает принимать меры по полному погашению этих кредитов в дальнейшем.

Справочно

Решение о реализации заложенных активов неплатежеспособных банков принимает исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ). Как обеспеченный кредитор Национальный банк вправе предложить другие условия реализации находящихся у него в залоге активов после получения официального решения исполнительной дирекции ФГВФЛ. Продажа активов также осуществляет ФГОФО.

Заметим, что за девять месяцев 2025 года платежеспособные украинские банки получили 119,4 млрд грн чистой прибыли, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.