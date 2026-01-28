Запланована подія 2

Нацбанк повернув понад 250 млн грн проблемних кредитів у 2025 році

гривні
Нацбанк отримав понад 253 млн грн / НБУ

У 2025 році Національний банк України отримав на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків 253,3 млн грн. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Про кредити рефінансування неплатоспроможних банків

У 2025 році найбільша частина коштів на погашення проблемної заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків - 202 млн грн - надійшла від реалізації заставлених майнових прав за кредитними договорами.

Ще 16,1 млн грн було отримано від реалізації заставленого нерухомого майна поручителів неплатоспроможних банків у межах виконавчого провадження, а 35,1 млн грн - за рахунок інших джерел.

З 2015 року Національний банк загалом повернув майже 20 млрд грн заборгованості за кредитами рефінансування неплатоспроможних банків.

Станом на 1 січня 2026 року залишок заборгованості становить 36,4 млрд грн. НБУ продовжує вживати заходів для повного погашення цих кредитів у подальшому.

Довідково

Рішення щодо реалізації заставлених активів неплатоспроможних банків ухвалює виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО). Як забезпечений кредитор Національний банк має право запропонувати інші умови реалізації активів, що перебувають у нього в заставі, після отримання офіційного рішення виконавчої дирекції ФГВФО. Продаж активів також здійснює ФГВФО.

Зауважимо, за дев’ять місяців 2025 року платоспроможні українські банки отримали 119,4 млрд грн чистого прибутку, що на 1,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. 

Автор:
Ольга Опенько