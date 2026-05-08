Экономический прогноз НБУ: что будет с ценами в Украине до 2028 года

Национальный банк Украины прогнозирует ускорение инфляции до 9,4% в 2026 году из-за роста издержек бизнеса, энергетического давления и валютных колебаний. В то же время, уже с 2027 года инфляция начнет постепенно замедляться и вернется к целевому уровню 5% в 2028 году.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Сценарий инфляции к 2028 году

По данным регулятора, после периода снижения инфляция снова начала расти и в марте достигла 7,9%. В апреле эта тенденция, по оценкам НБУ, сохранилась. В ближайшие месяцы инфляция будет оставаться близкой к текущим показателям, однако во втором полугодии может ускориться до 9,4% в конце года.

Среди основных причин - рост расходов бизнеса, в частности из-за подорожания энергоносителей, ослабления гривны в предыдущие периоды и повышения зарплат.

Начиная с 2027 года, инфляция по прогнозу НБУ перейдет к устойчивому снижению. Ожидается, что в конце 2027 она составит около 6,5%, а в 2028 году вернется к целевому уровню 5%.

Такой тренд должен обеспечить исчерпание влияния высоких цен на топливо, уменьшение внешнего ценового давления, постепенное увеличение урожаев и нормализацию ситуации в энергетике, а также меры монетарной политики.

Также НБУ прогнозирует сохранение учетной ставки на уровне 15% ко второму кварталу 2027 года. Это должно поддерживать интерес к гривневым сбережениям и сдерживать инфляцию. В случае усиления ценовых рисков регулятор допускает возможность более дополнительных более жестких шагов, в частности повышение учетной ставки.

Напомним, что Национальный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2026 году до 1,3%. Ухудшение прогноза стало результатом учета центробанком хуже, чем ожидалось, результатов экономического развития I квартала, все еще тяжелого состояния энергосистемы и накопления негативных экономических эффектов от войны на Ближнем Востоке.