Росія вдарила по об'єктах групи "Нафтогаз"

Росія вдарила по об'єктах групи "Нафтогаз"

Уночі 8 лютого російська армія знову вдарила по об'єктах групи "Нафтогаз"  у Полтавській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За його словами, на місці удару наразі працюють підрозділи ДСНС.

"Аварійні бригади, технічні служби та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки», — зазначив Корецький.

Він додав, що це вже 19-та цілеспрямована атака на об'єкти групи з початку року.

"Попри постійну загрозу, ми зосереджені на безпеці працівників і відновленні інфраструктури, щоб енергосистема залишалась стійкою", - підсумував Корецький.

Зауважимо, Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Нещодавно повідомлялося, що було пошкоджено обладнання для видобутку газу компанії  "Нафтогаз".

Автор:
Світлана Манько