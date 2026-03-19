Німецький виробник техніки для аеропортів інвестує €4,5 млн у розширення в Україні

Німецька компанія Goldhofer AG розпочала виробництво компонентів для великогабаритних напівпричепів на базі індустріального парку "Красилів Технопорт" на Хмельниччині. Обсяг інвестиційного проєкту становить 4,5 млн євро, з яких 1,5 млн євро вже спрямовані на розвиток потужностей.

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, на виробництві зараз працюють 36 робітників, переважно зварювальники. Підприємство виробляє комплекти складових на 7-8 напівпричепів щомісяця. Продукція постачається в Німеччину для подальшого збирання.

Зараз триває оформлення інвестора як учасника парку.

Розвиток "Красилів Технопорт"

Крім співпраці з Goldhofer AG, керуюча компанія парку підписала меморандум із польською компанією Modular. Новий партнер планує відкрити у Красилові виробництво житлових та комерційних модульних будинків із металоконструкцій. Паралельно українська компанія "Атон Енерджі" вже запустила виготовлення теплообмінників для твердопаливних котлів і готується до налагодження ліній із випуску настінних газових котлів.

"Красилів Технопорт" також готує документи для отримання державної підтримки в межах політики "Зроблено в Україні". Програма передбачає виділення до 150 млн грн на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури за умови співфінансування 50 на 50. Отримувач коштів зобов'язаний протягом трьох років побудувати не менше 5000 кв. м промислових площ та залучити щонайменше двох нових учасників.

Промисловий майданчик створено у 2023 році на 10,1 га території Красилівського машинобудівного заводу. Об'єкт має підведені комунікації: електроенергію потужністю 8 МВт, водопостачання, каналізацію, газопровід та залізничну гілку. Загальна площа наявних промислових будівель перевищує 8 тис. кв. м.

Про Goldhofer AG

Goldhofer AG — це провідний німецький виробник спеціалізованої важкої транспортної техніки, заснований у 1705 році. Компанія є світовим лідером у виробництві модульних систем, низькорамних напівпричепів для перевезення надважких вантажів, а також аеродромних тягачів для транспортування літаків. Штаб-квартира виробника знаходиться у місті Меммінген, Німеччина.

Сьогодні у Goldhofer працює близько 1000 фахівців та міжнародну присутність з дочірніми компаніями та об'єктами в Європі, Північній Америці, Індії та на Близькому Сході. ЇЇ річним обсягом продажів складає близько 300 мільйонів євро.

Нагадаємо, 22 грудня 2023 року Кабмін на засіданні прийняв рішення додати до реєстру індустріальних (промислових) парків України три нові об'єкти, серед яких "Красилів Технопорт".