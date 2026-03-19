Немецкий производитель техники для аэропортов инвестирует €4,5 млн в расширение в Украине

Немецкая компания Goldhofer AG приступила к производству компонентов для крупногабаритных полуприцепов на базе индустриального парка "Красилов Технопорт" в Хмельницкой области. Объем инвестиционного проекта составляет 4,5 млн. евро, из которых 1,5 млн. евро уже направлены на развитие мощностей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, на производстве сейчас работают 36 рабочих, преимущественно сварщики. Предприятие производит комплекты составляющих на 7-8 полуприцепов ежемесячно. Продукция поставляется в Германию для дальнейшего сбора.

Сейчас идет оформление инвестора как участника парка.

Развитие "Красилов Технопорт"

Помимо сотрудничества с Goldhofer AG, управляющая компания парка подписала меморандум с польской компанией Modular. Новый партнер планирует открыть в Красилове производство жилых и коммерческих модульных домов из металлоконструкций. Параллельно украинская компания "Атон Энерджи" уже запустила изготовление теплообменников для твердотопливных котлов и готовится к отладке линий по выпуску настенных газовых котлов.

"Красилов Технопорт" также готовит документы для получения государственной поддержки в рамках политики "Сделано в Украине". Программа предусматривает выделение до 150 млн грн на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры при софинансировании 50 на 50. Получатель средств обязан в течение трех лет построить не менее 5000 кв. м промышленных площадей и привлечь не менее двух новых участников.

Промышленная площадка создана в 2023 году на 10,1 га территории Красиловского машиностроительного завода. Объект имеет подведенные коммуникации: электроэнергию мощностью 8 МВт, водоснабжение, канализацию, газопровод и железнодорожную ветку. Общая площадь имеющихся промышленных построек превышает 8 тыс. кв. м.

О Goldhofer AG

Goldhofer AG – это ведущий немецкий производитель специализированной тяжелой транспортной техники, основанный в 1705 году. Компания является мировым лидером в производстве модульных систем, низкорамных полуприцепов для перевозки тяжелых грузов, а также аэродромных тягачей для транспортировки самолетов. Штаб-квартира производителя находится в городе Мемминген, Германия.

Сегодня в Goldhofer работает около 1000 специалистов и международное присутствие с дочерними компаниями и объектами в Европе, Северной Америке, Индии и Ближнем Востоке. Ее годовой объем продаж составляет около 300 миллионов евро.

Напомним, 22 декабря 2023 года Кабмин на заседании принял решение добавить в реестр индустриальных (промышленных) парков Украины три новых объекта, среди которых "Красилов Технопорт" .