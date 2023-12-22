Кабмин согласовал создание еще трех индустриальных парков

22 декабря на Кабмин на заседании принял решение добавить в реестр индустриальных (промышленных) парков Украины три новых объекта, среди которых два расположены в Хмельницкой области и один – во Львовской области.

Об этом сообщает Министерство экономики.

Отмечено, что в реестр были добавлены три новых индустриальных парка. "Красилов Технопорт" и "Углеродно-нейтральный Эко Агро Хаб Подолья "Городок" расположены в Хмельницкой области, а "Ядро Индасти" в Дрогобыче Львовской области.

"Красилов Технопорт" планирует создать 500 рабочих мест в промышленном кластере металлообработки с инвестициями от компаний из Польши, Германии и Турции на общую сумму 555 млн грн.

Согласно сообщению, инициатор намерен вложить 87 миллионов гривен в развитие парка. Дополнительно ожидается еще 70 миллионов гривен от предприятий малого и среднего бизнеса, которые будут вовлечены в изготовление деталей для крупных инвесторов. Одной из целей парка является также подготовка новых мест для релокации промышленных предприятий с востока и юга Украины.

"Углеродно-нейтральный Эко Агро Хаб Подолья "Городок" будет специализироваться на агропереработке и производстве электроэнергии, и сможет обеспечить работой 480 жителей общины и уплатит более 525 млн грн налогов в течение 2026-2032 годов.

Третий парк, "Ядро Индасти", инициированный ООО "Фасад-Запад", планирует создать 500 рабочих мест в промышленном кластере с инвестициями от компаний из США и Испании на сумму 270 млн грн.

Напомним, 13 октября правительство согласовало создание в Дубенском районе Ровенской области индустриального парка НЕМРY UА, где будут выращивать и перерабатывать техническую коноплю, а 10 октября включило в реестр индустриальных (промышленных) парков еще одну площадку - промпарк "Сигновка", инициатором создания которого выступил Львовский городской совет.

6 октября Кабмин внес в этот реестр промпарки "ЭкоСтол" возле Кривого Рога (Днепропетровская область) и "Искра" недалеко от Коломыи (Ивано-Франковская область). Всего, учитывая последнее решение, в реестр индустриальных парков включено уже 70 объектов.