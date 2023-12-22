Кабмін погодив створення ще трьох індустріальних парків

22 грудня на Кабмін на засіданні прийняв рішення додати до реєстру індустріальних (промислових) парків України три нові об'єкти, серед яких два розташовані в Хмельницькій області та один – на Львівщині.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Зазначено, що у реєстр було додано три нові індустріальні парки. "Красилів Технопорт" та "Вуглецево-нейтральний Еко Агро Хаб Поділля "Городок" розташовані в Хмельницькій області, а "Ядро Індасті" в Дрогобичі на Львівщині.

"Красилів Технопорт" планує створити 500 робочих місць у промисловому кластері металообробки, з інвестиціями від компаній із Польщі, Німеччини та Туреччини на загальну суму 555 млн грн.

Згідно з повідомленням, ініціатор має намір вкласти 87 мільйонів гривень у розвиток парку. Додатково очікується ще 70 мільйонів гривень від підприємств малого та середнього бізнесу, які будуть залучені до виготовлення деталей для великих інвесторів. Однією з мет парку є також підготовка нових місць для релокації промислових підприємств зі сходу та півдня України.

"Вуглецево-нейтральний Еко Агро Хаб Поділля "Городок" спеціалізуватиметься на агропереробці та виробництві електроенергії, і зможе забезпеччити роботою 480 мешканців громади та сплатить понад 525 млн грн податків протягом 2026-2032 років.

Третій парк, "Ядро Індасті", ініційований ТОВ "Фасад-Захід," планує створити 500 робочих місць у промисловому кластері, з інвестиціями від компаній із США та Іспанії на суму 270 млн грн.

Нагадаємо, 13 жовтня уряд погодив створення у Дубенському районі Рівненської області індустріального парку НЕМРY UА, де будуть вирощувати й переробляти технічну коноплю, а 10 жовтня включив до реєстру індустріальних (промислових) парків ще один майданчик - промпарк "Сигнівка", ініціатором створення якого виступила Львівська міська рада.

6 жовтня Кабмін вніс до цього реєстру промпарки "ЕкоСтіл" біля Кривого Рогу (Дніпропетровська область) та "Іскра" неподалік Коломиї (Івано-Франківська область). Усього, враховуючи останнє рішення, до реєстру індустріальних парків включено вже 70 об'єктів.